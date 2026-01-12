«Σαρώνει» η γρίπη, επιστήμονες προειδοποιούν για ακόμη σοβαρά κρούσματα τις επόμενες ημέρες, λόγω της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία.

Η γρίπη είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και η μετάδοσή της μπορεί να ξεκινήσει πριν ακόμη ο ασθενής καταλάβει ότι έχει νοσήσει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα άτομο μπορεί να μεταδίδει τον ιό 1 ημέρα πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων και να παραμένει μεταδοτικό για αρκετές ημέρες μετά.

Πότε «κολλάει» περισσότερο η γρίπη

Η υψηλότερη μεταδοτικότητα παρατηρείται τις πρώτες 3–4 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, όταν ο πυρετός, ο βήχας και η καταρροή είναι έντονα. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων από βήχα, φτέρνισμα ή ομιλία, αλλά και μέσω μολυσμένων επιφανειών και επαφής χεριών–προσώπου.

Για πόσο διάστημα μεταδίδεται

Στους περισσότερους ενήλικες, η μετάδοση μπορεί να συνεχιστεί έως 5–7 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Στα παιδιά και στα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, ο ιός μπορεί να αποβάλλεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και πάνω από μία εβδομάδα. Αν ο πυρετός επιμένει, θεωρείται ότι το άτομο παραμένει μεταδοτικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dflxscz5tq3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι συνιστούν οι ειδικοί για την έξαρση της γρίπης

Παραμονή στο σπίτι τουλάχιστον 24 ώρες μετά την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς αντιπυρετικά.

Συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση χαρτομάντιλου και καλός αερισμός των χώρων.

Αποφυγή επαφής με ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένους, βρέφη, άτομα με χρόνια νοσήματα).

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η υπεύθυνη στάση τις πρώτες ημέρες της νόσου αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να περιοριστεί η εξάπλωση της γρίπης, ειδικά σε σχολεία και χώρους εργασίας.

Aσφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ από το κύμα γρίπης

Η ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους καταγράφηκαν 722 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας, ενώ 13 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν δύο νέοι θάνατοι. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι. Τα κρεβάτια στις ΜΕΘ αλλά και στις απλές κλίνες γεμίζουν κυρίως από άτομα που δεν έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι αργά για τον εμβολιασμό και συστήνουν στους πολίτες να προστατευτούν, καθώς η γρίπη τύπου Α αναμένεται να μας απασχολεί έως και τον Μάρτιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα άτομα άνω των 60 ετών και σε όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmj1m3wt00p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο φέτος;

Κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης σχεδιάζεται με βάση τα στελέχη που κυκλοφορούν αρκετούς μήνες νωρίτερα και με επιδημιολογικές προβλέψεις. Επειδή η επικράτηση του υποκλάδου K έγινε μετά την τελική επιλογή των στελεχών, η αντιστοίχιση δεν είναι απόλυτη. Η αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη της λοίμωξης φτάνει το 55%, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Αυτό βέβαια είναι σύνηθες για τα εποχικά εμβόλια της γρίπης, μια και ο ιός μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα. Επιπλέον, η ανοσολογική απόκριση διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο και αυτός είναι ο λόγος που οι πολιτικές δημόσιας υγείας εστιάζουν στην προστασία των πιο ευάλωτων: το εμβόλιο εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρή προστασία από σοβαρή νόσηση, επιπλοκές και θάνατο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfktqmz842nt?integrationId=40599y14juihe6ly}