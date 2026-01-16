Σε υψηλά επίπεδα η θετικότητα στην κοινότητα.

Η γρίπη συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό δημόσιο υγειονομικό ζήτημα, καθώς η θετικότητα στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Αν και σημειώθηκε μικρή μείωση την εβδομάδα 02/2026, η πίεση στα νοσοκομεία αυξάνεται.

Στατιστικά νοσηλειών και σοβαρών περιστατικών

Για την περίοδο 2025-2026, ο ΕΟΔΥ έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα καθημερινής καταγραφής νέων εισαγωγών λόγω γρίπης από 84 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Από την εβδομάδα 48/2025 παρατηρείται σταθερή αύξηση των εισαγωγών.

Την εβδομάδα 02/2026:

Νέες εισαγωγές: 871 ασθενείς (έναντι 722 την προηγούμενη εβδομάδα)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ: 15

Θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη: 8

Αναδρομικά δηλώθηκαν επίσης ένα σοβαρό περιστατικό ΜΕΘ για την εβδομάδα 52/2025 και ένας θάνατος για την εβδομάδα 01/2026. Συνολικά από την εβδομάδα 40/2025 έως 02/2026 έχουν καταγραφεί 45 κρούσματα σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι, ενώ από την αρχή του 2024 οι συνολικοί θάνατοι ανέρχονται σε 162.

Επιτήρηση ιών γρίπης

Από 2.547 δείγματα που ελέγχθηκαν, τα 407 βρέθηκαν θετικά για ιούς γρίπης:

406 τύπου Α 1 τύπου Β Από τα 264 στελέχη τύπου Α που υποτύποποιήθηκαν: 181 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) 83 στον Α(Η1)pdm09

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης.

Συστάσεις προς τον πληθυσμό

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου καλούνται να:

Εμβολιαστούν άμεσα κατά της γρίπης

Αναζητούν ιατρική φροντίδα μόλις εμφανιστούν συμπτώματα για έγκαιρη χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής

Επιπλέον, συνιστάται:

Χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό

Τήρηση βασικών μέτρων προστασίας: αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο χεριών, καλός αερισμός κλειστών χώρων

Επιτήρηση ιϊκού φορτίου στα αστικά λύματα

Την εβδομάδα 02/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α παρέμεινε υψηλό, αν και σημειώθηκε μικρή μείωση συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

Συμπτώματα εποχικής γρίπης

Η γρίπη συνήθως διαρκεί 5 έως 7 ημέρες, με σταδιακή υποχώρηση των συμπτωμάτων:

Πυρετός

Μυαλγίες

Ρινική συμφόρηση

Πονοκέφαλος

Ναυτία

Πονόλαιμος

Ξηρός, μη παραγωγικός βήχας

Ο έγκαιρος εμβολιασμός και η τήρηση των βασικών μέτρων προστασίας παραμένουν η καλύτερη άμυνα για την προστασία της υγείας σας και της κοινότητας.