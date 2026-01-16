Τι συνέβη και η 13χρονη μαθήτρια του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας κατεληξε μετά από νόσηση από γρίπη, όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας για τον θάνατο της 13χρονης μαθήτριας του Ειδικού Σχολείου που άφησε την τελευταία της πνοή χθες νοσηλευόμενη στο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για θάνατο μετά από νόσηση από γρίπη κάτι που διέψευσαν πηγές του ΕΟΔΥ στο Dnews τονίζοντας κατηγορηματικά ότι έχει γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό θάνατος παιδιού από γρίπη. Όπως μάλιστα διευκρινίστηκε με τα τωρινά δεδομένα δεν επιβεβαιώνεται ο θάνατος της 13χρονης από γρίπης όμως αν η σχετική καταχώριση του θανάτου κοινοποιηθεί στον ΕΟΔΥ τις επόμενες μέρες αυτό αλλάζει τα δεδομένα οπότε η 13χρονη θα αποτελεί επίσημα το πρώτο ανήλικο θύμα της γρίπης για φέτος.

Όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για τον θάνατο της 13χρονης μαθήτριας μετά από νόσηση από γρίπη

Γονείς, φίλοι, συμμαθητές και δάσκαλοι σύμφωνα με το evima.gr θρηνούν την απώλεια της 13χρονης που ήταν ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά του σχολείου. Σε σημερινές του δηλώσεις ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρθηκε στην κατάσταση της ανήλικης μαθήτριας που αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα υγείας. Όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το άτυχο κορίτσι κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Η 13χρονη νοσηλευόταν αρχικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία», όπου είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος. Παράλληλα, αντιμετώπιζε σοβαρά μεταβολικά νοσήματα.

«Η 13χρονη πήγαινε σε ειδικό σχολείο στη Χαλκίδα, ήταν άτομο με αναπηρία, είχε σοβαρά προβλήματα και συχνά επισκέπτονταν τα δύο παιδιατρικά της Αττικής για τα προβλήματα υγείας που είχε. Το παιδί, λοιπόν, πέθανε από άλλες αιτίες που είχε, όπως πολυοργανική ανεπάρκεια, εγκεφαλικό οίδημα, μεταβολικά νοσήματα και ήταν θετικό στη γρίπη. Δεν ήταν, όμως, η αιτία του θανάτου της η γρίπη, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να προσέχουν οι γονείς» εξήγησε σχετικά ο κ. Γιαννάκος.

Ο πρόεδρος της ΕΟΔΗΝ παράλληλα έκρουσε το κώδωνα του κινδύνου στους γονείς, των οποίων τα παιδιά νοσούν από γρίπη, σημειώνοντας τα εξής: «πρέπει να πούμε, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα: Πρώτον, πρέπει να προσέχουν πολύ τα παιδιά με τη γρίπη. Εξάλλου, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία ζορίζονται αυτόν τον καιρό εξαιτίας ιογενών λοιμώξεων που υπάρχουν στα παιδιά. Τα επισκέπτονται 100 με 150 παιδιά σε κάθε εφημερία και εισάγονται, περίπου, 20 παιδιά τα οποία, ευτυχώς, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, όμως η κατάσταση θα ήταν καλύτερη εάν είχαμε πρωτοβάθμια περίθαλψη. Χρειάζεται προσοχή από τους γονείς».