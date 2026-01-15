Η άτυχη μαθήτρια έφυγε από την ζωή σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια και στους συμμαθητές της.

Θλίψη και συγκίνηση προκαλεί στη Χαλκίδα η είδηση του θανάτου μιας 13χρονης μαθήτριας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από γρίπη. Η ανήλικη φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο Χαλκίδας και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας σύμφωνα με το evima.gr.

Ο πρόωρος χαμός της έχει βυθίσει στο πένθος τη σχολική κοινότητα, τους συμμαθητές της και τους εκπαιδευτικούς, που κάνουν λόγο για ένα παιδί με δύναμη, χαμόγελο και ξεχωριστή παρουσία. Συγκινητικά είναι τα μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένειά της, η οποία βιώνει ανείπωτο πόνο.

«Ραγίζει» καρδιές το αντίο της σχολικής κοινότητας του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας

Συγκλονίζει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, που αποτυπώνει με λόγια καρδιάς το αποτύπωμα που άφησε η μικρή Κάτια. «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

Θρήνος και στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ που φοιτούσε

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της 13χρονης εξέδωσε και το ΚΔΑΠ- ΑμεΑ που ήταν εγγεγραμμένη «Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν χωρούν λόγια. Ένας αληθινός άγγελος επι γης, τωρα πια είμαστε βέβαιοι πως έγινε ένας άγγελος στον ουρανό. Μαζί της παίρνει την αγάπη και τα δάκρυά μας. Η απώλεια της μας πονά βαθιά. Θα μείνει στην σκέψη και στην καρδιά μας ως ένα χαμόγελο που έφυγε νωρίς! Κατιούλα καλό ταξίδι στο φώς.. Για πάντα στην καρδιά μας. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια. Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη απώλεια.

Αύριο το απόγευμα η δομή θα παραμείνει κλειστή ως ένδειξη πένθους. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο νέο Κοιμητήριο Χαλκίδας, στο Πέι Δοκού.»

{https://www.facebook.com/odromostonchromaton/posts/pfbid037LY138a5e3gwtQSbT7nnWJckECe8BUzRDvvKWNto6aShBhoRSgoPRiQyxNsgAZUal}