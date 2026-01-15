Η 13χρονη μαθήτρια έφυγε από τη ζωή πρόωρα με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για θάνατο μετά από νόσηση από γρίπη.

Συγκλονισμένη η Χαλκίδα από το πρόωρο χαμό της 13χρονης μαθήτριας που εξέπνευσε μετά από νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η άτυχη 13χρονη που ήταν ΑμεΑ και φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο της Χαλκίδας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ η κατάσταση της υγείας της ανήλικης επιδεινώθηκε ραγδαία μετά από νόσηση από γρίπη. Αν και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο, με τους θεράποντες ιατρούς να την στηρίζουν ιατροφαρμακευτικά εν τέλει ο οργανισμός της δεν άντεξε και σήμερα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της.

Πηγές του ΕΟΔΥ τονίζουν στο Dnews ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό ο θάνατος παιδιού από γρίπη. Όπως μάλιστα διευκρινίστηκε με τα τωρινά δεδομένα δεν επιβεβαιώνεται ο θάνατος της 13χρονης από γρίπης όμως αν η σχετική καταχώριση του θανάτου κοινοποιηθεί στον ΕΟΔΥ τις επόμενες μέρες αυτό αλλάζει τα δεδομένα οπότε η 13χρονη θα αποτελεί επίσημα το πρώτο ανήλικο θύμα της γρίπης για φέτος.

Συγκινεί το «αντίο» της κοινότητας του 1ου Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής», αναφέρει ο σύλλογος γονέων. «Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια θα σε θυμόμαστε πάντα», καταλήγει η ανακοίνωση.

