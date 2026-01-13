«Καλπάζουν» τα κρούσματα γρίπης με πολλούς μαθητές να ταλαιπωρούνται με πυρετό και βήχα και να απουσιάζουν από τις τάξεις.

Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης και στα παιδιά αποτυπώνεται στις τάξεις καθώς μετά την επανέναρξη των μαθημάτων από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές οι απουσίες είναι καθημερινότητα. Πέραν της γρίπης, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και από τις συνήθεις αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις της εποχής με τους μαθητές που που νοσούν ή παρουσιάζουν συμπτώματα να καλούνται να παραμένουν σπίτι, προκειμένου να αποφευχθεί διασπορά κρουσμάτων. Αν και πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η ανησυχία υπάρχει καθώς η φετινή «υπεργρίπη» με το στέλεχος Κ είναι ιδιαιτέρως μεταδοτική γεγονός που έχει οδηγήσει σε μαζικές απουσίες από τις σχολικές αίθουσες με τους παιδιάτρους να τονίζουν ότι οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση «θύματα» της γρίπης πέφτουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, ενώ ήδη σύμφωνα με το ρεπορτάζ σε ορισμένα τμήματα ιδίως της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) λόγω γρίπης απουσιάζουν σχεδόν οι μισοί μαθητές.

Όπως αποκάλυψε εκπαιδευτικός στο Dnews «δυστυχώς επειδή δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τα κενά, πολλές φορές συνάδλεφοι με αίσθημα ευθύνης για να μην χάσουν μαθήματα τα παιδιά εξακολουθούν να πηγαίνουν στο σχολείο και γίνεται φαύλος κύκλος: ο ένας κολλάει τον άλλο». Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή απομόνωση των παιδιών που νοσούν συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της υγείας όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών.Παράλληλα, συστήνουν προσοχή στην υγιεινή των μαθητών, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας σε περίπτωση συμπτωμάτων και συχνό αερισμό των αιθουσών.

Απουσίες λόγω γρίπης: «Πίεση» σε Γυμνάσια και Λύκεια

Οριζόντια στις βαθμίδες καταγράφεται το πρόβλημα των μαζικών απουσιών λόγω γρίπης φαίνεται όμως να είναι σημαντικότερο στην Δευτεροβάθμια με τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να έχουν να διαχειριστούν τον αριθμό απουσιών καθώς ενέχεται κίνδυνος να μείνουν στην ίδια τάξη αν έχουν ήδη «φορτωθεί» με μπόλικες απουσίες. Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι απουσίες για λόγους υγείας δικαιολογούνται κανονικά, και οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τη σχολική μονάδα με τα προβλεπόμενα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικά στην Δευτεροβάθμια οι αποδεκατισμένες λόγω γρίπης τάξης δημιουργούν ζήτημα και στην ομαλή κάλυψη της ύλης με φόντο τις εξετάσεις και τις Πανελλήνιες 2026. Οι διευθύνσεις των σχολείων παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι γονείς εκφράζουν προβληματισμό για τη συσσώρευση απουσιών, ιδίως για τους μαθητές των τάξεων με εξετάσεις, ζητώντας ευελιξία και κατανόηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50), με την υποσημείωση το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατό δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Λέσβου που σύμφωνα με ρεπορτάζ stonisi.gr οι διευθύντριες των σχολικών μονάδων απέστειλαν ενημερωτικό μήνυμα προς γονείς και μαθητές, ζητώντας τη συνεργασία τους για την καθημερινή καταγραφή των απουσιών που οφείλονται σε ασθένεια. Σύμφωνα με το μήνυμα, σε περίπτωση που κάποιο παιδί παρουσιάζει συμπτώματα και παραμένει στο σπίτι, οι γονείς καλούνται να ενημερώνουν το σχολείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Όπως επισημαίνεται, η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς οι σχολικές μονάδες υποχρεούνται να αποστέλλουν καθημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης.

Τι εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας για τις απουσίες λόγω γρίπης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει σοβατά την επανέκδοσης εγκυκλίου που θα προβλέπει τη μη προσμέτρηση συγκεκριμένου αριθμού απουσιών μαθητών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως η γρίπη. Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου στο Dnews, το ζήτημα έχει μπει σε προτεραιότητα καθώς καταγράφεται αυξημένη νοσηρότητα σε σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το μέτρο είχε εφαρμοστεί και το προηγούμενο σχολικό έτος, αλλά και σε παλαιότερες περιόδους έντονης έξαρσης γρίπης και κορωνοϊού, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αναρρώσουν χωρίς τον φόβο απώλειας της σχολικής χρονιάς. Εφόσον ενεργοποιηθεί και φέτος η σχετική εγκύκλιος, οι απουσίες θα καταχωρίζονται κανονικά, αλλά δεν θα προσμετρώνται, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση και εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η πορεία της επιδημιολογικής εικόνας θα καθορίσει εάν η «πίεση» στα σχολεία θα αποκλιμακωθεί ή θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ στόχος είναι η προστασία της υγείας των μαθητών και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την πρόληψη, τον εμβολιασμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων να παραμένουν τα βασικά «όπλα» απέναντι στη φετινή έξαρση της γρίπης.

Σε έξαρση η γρίπη: «Μην στέλνετε άρρωστα τα παιδιά στο σχολείο»

Οι γιατροί κάνουν έκκληση στους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο αν έχουν συμπτώματα, καθώς η προστασία της υγείας της τάξης και η αποφυγή περαιτέρω διασποράς είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί σημείο «κλειδί» για τον έλεγχο της κατάστασης και την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι παιδίατροι σημειώνουν ότι ο μαθητής που νόσησε μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν παραμείνει χωρίς πυρετό για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς αντιπυρετικά και έχει ανακτήσει καλή γενική κατάσταση, ώστε να προστατεύεται τόσο το ίδιο όσο και οι συμμαθητές του.Η φάση της ανάρρωσης είναι σημαντική καθώς εύκολα μπορεί να «κολλήσει» κάποια νέα λοίμωξη.

Τα συμπτώματα της γρίπης διαρκούν συνήθως 5 έως 7 ημέρες. Ωστόσο, η κόπωση και ο βήχας μπορεί να επιμείνουν για αρκετές ημέρες ακόμη, χωρίς αυτό να σημαίνει επιπλοκή.Φέτος παρατηρείται συχνά διφασική πορεία της νόσου με τους ειδικούς να τονίζουν ότι πληθαίνουν τα περιστατικά όπου ο πυρετός εμφανίζεται ξανά μετά από 1-3 24ωρα απυρεξίας. Η βασική αντιμετώπιση περιλαμβάνει ξεκούραση, επαρκή ενυδάτωση και χορήγηση αντιπυρετικών σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδιάτρου. Δεν συνιστάται η χρήση αντιβιοτικών, καθώς η γρίπη είναι ιογενής νόσος.

Πότε τα συμπτώματα της γρίπης επείγουν

Μάλιστα, οι ειδικοί επιμένουν στην παρακολούθηση των συμπτωμάτων. Πάνω από 5-6 μέρες πυρετός ή δέκατα, υπνηλία ή επίμονος έντονος βήχας χρήζουν παρακολούθησης. Ναι μεν ο πυρετός αποτελεί μηχανισμό άμυνας του οργανισμού ωστόσο οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο όταν ο πυρετός διαρκεί πάνω από τρία 24ωρα, δεν υποχωρεί με αντιπυρετικά ή όταν το παιδί εμφανίζει ανησυχητικά συμπτώματα, όπως υποτονικότητα, δυσκολία στην αναπνοή, αφυδάτωση, επίμονους εμετούς ή διάρροιες.

