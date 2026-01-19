Μέχρι τέλος Απρίλη θα μας ταλαιπωρήσει η φετινή γρίπη που ήδη έχει οδηγήσει σε αποδεκατισμένες σχολικές τάξεις, τι να προσέξουν οι μαθητές που νοσούν.

Σε έξαρση βρίσκεται η γρίπη σε όλη τη χώρα, με τα κρούσματα να αυξάνονται προοδευτικά κάθε μέρα και τις σχολικές αίθουσες να αδειάζουν από μαθητές που νοσούν. Δεδομένης της υψηλής μεταδοτικότητας του υποστελέχους Κ που κυριαρχεί φέτος, καταγράφεται ραγδαία διασπορά του ιού σε σχολεία και κλειστούς χώρους ενώ κατά συνέπεια τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση, ιδιαίτερα από παιδιά και ηλικιωμένους. Οι γιατροί συστήνουν παραμονή στο σπίτι με την εμφάνιση συμπτωμάτων, τονίζοντας ότι τα παιδιά με πυρετό και συμπτώματα δεν πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση.

Ο κύβος ερρίφθη για τις απουσίες στα σχολεία λόγω γρίπης: Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Η φετινή πορεία έξαρσης της γρίπης και τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των ειδικών προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας έχουν οδηγήσει στην απόφαση να ανακοινωθεί τις προσεχείς μέρες η εγκύκλιος που ρυθμίζει το ζήτημα των απουσιών λόγω γρίπης και λοιπών αναπνευστικών λοιμώξεων, προκειμένου να αποφευχθούν επιβαρύνσεις για μαθητές και οικογένειες. Στόχος του μέτρου είναι να αποφευχθεί η προσέλευση μαθητών με συμπτώματα στο σχολείο, αλλά και να μην υπάρξουν συνέπειες στην επίδοση ή στη φοίτησή τους. Η εγκύκλιος σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews θα προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις, ώστε οι μαθητές που απουσιάζουν για λόγους υγείας να μην επιβαρύνονται εκπαιδευτικά, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται η απαραίτητη ιατρική βεβαίωση. Με την έξαρση της γρίπης να αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες καθώς τα δύσκολα είναι μπροστά μας, η προσοχή όλων παραμένει στραμμένη τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας όσο και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος που θα σταλεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας θα προβλέπει οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών των μαθητών, που οφείλονται στο εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης έως και τον Μάρτιο 2026 να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα καταχωρίζει αλλά δεν θα προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Μαγνησία: 500 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων εκτός σχολείου λόγω γρίπης

Χαρακτηριστική εικόνα των αποδεκατισμένων τάξεων αποτελεί η Μαγνησία με τουλάχιστον 1.500 απουσίες να οφείλονται σε νόσηση από γρίπη όπως σημειώνεται στον taxydromos.gr έως και προχθές, Παρασκευή. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από τις 12 Ιανουαρίου από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης αναφορά για τα κρούσματα ασθενειών μαθητών, τα οποία έφθασαν στα 900 στα Δημοτικά σχολεία και σε περίπου 500 σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Σχολεία: Πώς ένα κρούσμα γρίπης οδηγεί σε «αλυσίδα» κρουσμάτων σε μια τάξη

Μιλώντας στο Dnews παιδίατροι σημειώνουν ότι η γρίπη είναι τόσο μεταδοτική επειδή συνδυάζει αρκετούς «έξυπνους» μηχανισμούς μετάδοσης και επιβίωσης. Όταν κάποιος βήχει, φτερνίζεται ή ακόμα και όταν μιλάει, απελευθερώνει μικροσκοπικά σταγονίδια που περιέχουν τον ιό. Αυτά μπορούν να εισπνευστούν από άλλους, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Ένα άτομο μπορεί να μεταδίδει τη γρίπη 1–2 ημέρες πριν νιώσει άρρωστο. Έτσι, πολλοί μολύνουν άλλους χωρίς να το γνωρίζουν. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται συνεχώς, οπότε το ανοσοποιητικό σύστημα δεν τον «αναγνωρίζει» πάντα εύκολα, ακόμα κι αν έχουμε ξανακολλήσει ή έχουμε εμβολιαστεί. Εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι η γρίπη πολλαπλασιάζεται γρήγορα στο σώμα, οπότε ένα μολυσμένο άτομο αποβάλλει μεγάλο αριθμό ιικού φορτίου.

Για αυτό εξάλλου κρίνεται σημαντικό να εκδοθεί εγκύκλιος για τις απουσίες και να μην επιστρέψει στα θρανία μαθητής που δεν έχει αναρρώσει πλήρως. Όπως εξηγεί παιδίατρος «είναι επικίνδυνο να επιστρέψει στο σχολείο παιδί που δεν έχει αναρρώσει ή αισθάνεται αδιάθετο. Εκτός από το γεγονός ότι, εάν πάει, μπορεί να κολλήσει τα άλλα παιδιά καθώς δρα ως «εστία» μικροβίων, διατρέχει κίνδυνο και το ίδιο καθώς ο αδύναμος οργανισμός του μπορεί να προσβληθεί από κάποιον άλλο ιό, αυξάνοντας τις πιθανότητες να κολλήσει αμέσως άλλη μία ίωση. Το άρρωστο παιδί καλό είναι να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς καθόλου συμπτώματα.»

Όπως δήλωσε και η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο ΣΚΑΙ «περιμέναμε τέτοια έξαρση κρουσμάτων, ήταν και οι γιορτές, μαζεύτηκε ο κόσμος, εσωτερικοί χώροι, όμως το πρόβλημα είναι ότι το στέλεχος Κ έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, έχει τρελή μεταδοτικότητα, μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό». «Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό. Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια...όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», τόνισε Αναφερόμενη σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν η κα Παγώνη είπε: «Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις των ανθρώπων για το αν θα κάνουν το εμβόλιο όμως παίρνουν και την ευθύνη για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους».

Έξαρση γρίπης στα σχολεία: Κρίσιμος ο καλός αερισμός των τάξεων και η απολύμανση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πέραν τις εγκυκλίου για την δικαιολόγηση των απουσιών λόγω γρίπης, αναμένεται να σταλεί στα σχολεία και εγκύκλιος με οδηγίες και συμβουλές του ΕΟΔΥ για μέτρα πρόληψης για την διασπορά. Μεταξύ άλλων θα προβλέπεται συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείμματα. Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων 4 επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.

