Όταν αρρωσταίνουμε, η παραγωγή μύξας αυξάνεται και οι αλλαγές στο χρώμα αντανακλούν την ανοσολογική αντίδραση του σώματος.

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η φετινή περίοδος της εποχικής γρίπης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για αυξημένη κυκλοφορία του ιού και σημαντική πίεση στις υγειονομικές δομές. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η μετάδοση της γρίπης επιταχύνεται, με ολοένα και περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση ή νοσηλεία, κυρίως ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. Οι κλινικές και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δέχονται αυξημένες εισαγωγές, γεγονός που θέτει σε δοκιμασία το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μια περίοδο όπου παραδοσιακά καταγράφεται υψηλή νοσηρότητα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο ιός της γρίπης τύπου Α κυριαρχεί και φέτος, παρουσιάζοντας αυξημένη μεταδοτικότητα. Αν και η ακριβής χρονική στιγμή της κορύφωσης παραμένει αβέβαιη, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται οι πιο απαιτητικές.

Τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται συχνά αιφνίδια και μπορεί να είναι έντονα, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών. Πυρετός, ρίγη, πόνοι στους μυς και τις αρθρώσεις, πονοκέφαλος, έντονη κόπωση και αναπνευστικές ενοχλήσεις συνθέτουν την κλινική εικόνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή επιδείνωση χρόνιων παθήσεων. Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή ιατρική καθοδήγηση παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της νόσου.

Ο ρόλος της βλέννας στην εξέλιξη της γρίπης

Στη φάση της έξαρσης της γρίπης τα συμπτώματα είναι πιο έντονα, ενώ στο τελικό στάδιο, αυτό της ανάρρωσης, αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν και η ενέργεια επιστρέφει. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, υπάρχει ένα σημάδι στο σώμα μας που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, η ρινική βλέννα. Όπως εξηγεί ο ειδικός, μπορεί να δώσει από τα πρώτα στοιχεία ότι μας περιτριγυρίζει γρίπη αλλά και να αποτελέσει ένδειξη ότι αρχίζουμε να συνέρχομαστε.

Διαφανής βλέννα: Σημάδι βελτίωσης από τη γρίπη

«Οι ιοί αρχικά εγκαθίστανται στη μύτη και στα ιγμόρεια, ενεργοποιώντας την παραγωγή βλέννας ώστε ο οργανισμός να απομακρύνει τα μικρόβια. Στην αρχή, η βλέννα είναι διαφανής, κάτι που συχνά αποτελεί πρώιμο σημάδι κρυολογήματος», αναφέρει ο δρ Σουντχάκαρ. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, η βλέννα μπορεί να αλλάξει χρώμα και να γίνει λευκή, κίτρινη ή πρασινωπή, μια φυσιολογική διαδικασία κατά τη διάρκεια της λοίμωξης. «Όταν η βλέννα ξαναγίνει διαφανής, αυτό συνήθως σημαίνει ότι ο οργανισμός αναρρώνει», προσθέτει.

Η επανεμφάνιση διαφανούς βλέννας μπορεί να σε καθησυχάσει ότι το σώμα σου κάνει σωστά τη δουλειά του. Αν όμως η βλέννα δεν επιστρέφει στο διαφανές χρώμα ή αν εμφανιστούν έντονος πόνος στα ιγμόρεια και πυρετός, αυτό μπορεί να υποδηλώνει επιπλοκή, όπως παραρρινοκολπίτιδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ήπια μέτρα όπως ρινικές πλύσεις ή ζεστές κομπρέσες στο πρόσωπο μπορούν να ανακουφίσουν, αλλά αν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.

Πώς θα καταλάβετε ότι αναρρώνετε

Σε κάθε περίπτωση το χρώμα της μύξας είναι χρήσιμη ένδειξη, αλλά όχι η μοναδική. Σύμφωνα με τον γιατρό, σημάδια ότι η γρίπη υποχωρεί είναι επίσης:

η μείωση της έντασης συμπτωμάτων όπως ο πονόλαιμος ή οι μυϊκοί πόνοι,

το πέρασμα περίπου μίας εβδομάδας από την έναρξη της ασθένειας

η επιστροφή της σωματικής ενέργειας.

