Σε υψηλό επίπεδο το ιικό φορτίο γρίπης Α και κορονοϊού στα αστικά λύματα.

Η γρίπη και ο κορονοϊός εξακολουθούν να «γεμίζουν» τα νοσοκομεία, καθώς οι εισαγωγές παρουσίασαν περαιτέρω αύξηση την προηγούμενη εβδομάδα.

Από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου, οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω γρίπης και έξι εξαιτίας του κορονοϊού. Παράλληλα, παραμένει σε υψηλό επίπεδο το ιικό φορτίο γρίπης Α και κορονοϊού στα αστικά λύματα.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας καταγράφηκε αύξηση σε ό,τι αφορά στη θετικότητα στη γρίπη. Η θετικότητα στην κοινότητα παρουσίασε μείωση.

Μέσα σε επτά ημέρες έγιναν 871 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα (722). Από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 15 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οχτώ θάνατοι. Επίσης, δηλώθηκε αναδρομικά ένας θάνατος και ένα σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία στην εντατική.

Σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, η θετικότητα παρουσίασε μικρή μείωση σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Ωστόσο, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έγινε μία νέα διασωλήνωση. Επίσης, αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, από 147 σε 189.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη γρίπη και τον κορονοϊό

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού το χρονικό διάστημα 5-11 Ιανουαρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις την εβδομάδα 02/2026, παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές μειώθηκε την εβδομάδα 02/2026 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 02/2026 καταγράφηκαν 189 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=147).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 02/2026 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και έξι νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 02/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 413.

- Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

- Κατά την εβδομάδα 02/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 01/2026.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσίασε περαιτέρω μικρή μείωση την εβδομάδα 02/2026, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσιάζουν ανοδική τάση μετά την εβδομάδα 48/2025. Την εβδομάδα 02/2026 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση (871 νέες εισαγωγές έναντι 722 την εβδομάδα 01/2026).

- Κατά την εβδομάδα 02/2026 καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 52/2025 και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπη εντός της εβδομάδας 01/2026.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 02/2026 έχουν καταγραφεί 45 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 1/2024 έως την εβδομάδα 02/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 162.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 02/2026, μεταξύ 2.547 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 407 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 406 τύπου Α και ένα τύπου Β.

- Από τα 264 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 181 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 83 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

- Κατά την εβδομάδα 02/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 01/2026.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα παρουσίασε ανοδική τάση νωρίτερα σε σχέση με την περσινή περίοδο επιτήρησης, χωρίς να έχει φτάσει τη μέγιστη θετικότητα της περσινής περιόδου. Την εβδομάδα 2/2026 σημείωσε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Όλη η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις