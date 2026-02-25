Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη εσωτερική παραγωγή της Subaru ενός μοντέλου BEV παγκόσμιας διανομής.

Tον Φεβρουάριο του 2026 η Subaru Corporation ξεκίνησε την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στο εργοστάσιό της Yajima στην Gunma. Αυτό το ορόσημο έρχεται μετά την ολοκλήρωση τον Ιανουάριο του 2026, των τροποποιήσεων της γραμμής παραγωγής που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2025, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γραμμής μικτής παραγωγής μοντέλων που επιτρέπει την κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών (BEV), βενζινοκίνητων (ICE) καθώς και υβριδικών (MHEV) οχημάτων σε μία μόνο γραμμή, βασιζόμενη στην μακρόχρονη τεχνογνωσία της εταιρείας στη μικτή παραγωγή.

Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη εσωτερική παραγωγή της Subaru ενός μοντέλου BEV παγκόσμιας διανομής.

Το ολοκαίνουργιο, πλήρως ηλεκτρικό Subaru Trailseeker παράγεται στο εργοστάσιο της Yajima.

Το ολοκαίνουργιο SUV Subaru Trailseeker (Ε-Outback για την Ευρώπη), που παράγεται σε αυτή τη γραμμή, αποτελεί το δεύτερο μοντέλο στη γκάμα BEV της Subaru που αναπτύχθηκε από κοινού με την Toyota Motor Corporation.

Το Trailseeker κάνει πρεμιέρα το 2026 σε βασικές αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η Ιαπωνία και στην Ευρώπη ως E-Outback. Στην Ελλάδα το περιμένουμε μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2026.

Μετά την ίδρυσή της το 2005, η συμμαχία των δύο εταιρειών σηματοδότησε την 20ή επέτειό της το 2025, με τη συνεργασία να ενισχύεται με την πάροδο των ετών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ανάπτυξη, η παραγωγή και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

H έναρξη παραγωγής των BEV σηματοδοτεί μία βαθύτερης συνεργασίας των δύο εταιρειών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, παράλληλα με τις εξελίξεις στις κατασκευαστικές δυνατότητες της Subaru.

Η Subaru επιδιώκει συνεχώς όλο και μεγαλύτερη ευελιξία στo monozukuri, την τέχνη της κατασκευαστικής αριστείας. Στόχος της είναι να πετύχει εξαιρετική απόδοση στην παραγωγή αλλά και στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις της αγοράς και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.