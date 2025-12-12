Επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στην εφαρμογή καινοτόμων θεραπευτικών παρεμβάσεων στον τομέα της ογκολογίας.

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο πλαίσιο διεθνούς κλινικής μελέτης, χορηγήθηκε για πρώτη φορά Πανευρωπαϊκά, ερευνητική θεραπεία σε ασθενή με μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη.

Η χορήγηση της θεραπείας πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονιστικό ρόλο του Δρ. Μαρίνου Τσιατά, Παθολόγου Ογκολόγου και Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στην εφαρμογή καινοτόμων θεραπευτικών παρεμβάσεων στον τομέα της ογκολογίας.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Μαρίνος Τσιατάς: «Η συμμετοχή μας σε αυτή τη σημαντική διεθνή κλινική μελέτη και η πρώτη χορήγηση της ερευνητικής θεραπείας σε ασθενή στην Ευρώπη, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας στην προώθηση της έρευνας και στην παροχή πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες για τους ασθενείς μας. Είμαστε υπερήφανοι που το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλινικής έρευνας κατά του καρκίνου.»

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αποτελεί σημείο αναφοράς στην Κλινική Έρευνα, συμμετέχοντας σταθερά σε πλήθος διεθνών και πολυκεντρικών κλινικών μελετών Φάσης ΙΙ και ΙΙΙ. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους παγκόσμιους ερευνητικούς φορείς και φαρμακευτικές εταιρείες, τα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών προσφέρουν στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες, υπό μελέτη θεραπείες, συνδυάζοντας την επιστημονική πρωτοπορία με υψηλού επιπέδου, εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα.

Info: Η συγκεκριμένη θεραπεία βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ ή από EMA.