Η Chevron, η Ελλάδα και η Μεσόγειος, business στο yachting για τους Αντώνη και Γιώργο Καρτάλη, η United Fiber και η Vertizon Construction, η Sunel και η Lightsource bp και το Κολωνάκι Gallaghers Steak House

Η Chevron για τα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ

Παραθέτουμε αυτούσια την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Chevron προς την επενδυτική κοινότητα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ, καθώς θεωρούμε πως εμπεριέχει μια περιφερειακή οπτική και προσφέρει ψύχραιμη πληροφόρηση. Η ανακοίνωση ανέφερε τα εξής: «Η Chevron Corporation (NYSE: CVX), μέσω τεσσάρων ολλανδικών θυγατρικών της, σε συνεργασία με τη HELLENiQ ENERGY, υπέγραψε σήμερα συμβάσεις μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες επιτρέπουν την έρευνα σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα ανοικτά της Ελλάδας. Τα οικόπεδα βρίσκονται νότια της Κρήτης (Νότια Κρήτη 1 και Νότια Κρήτη 2) καθώς και στην περιοχή της Πελοποννήσου (Νότια της Πελοποννήσου και Οικόπεδο Α2). Η κοινοπραξία στην οποία ανατέθηκαν τα δικαιώματα, με τη Chevron να κατέχει ποσοστό 70% και ρόλο διαχειριστή και τη HELLENiQ ENERGY ποσοστό 30%, επιλέχθηκε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε η ελληνική κυβέρνηση το 2025.

«Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη Chevron, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δυναμική μας στην περιοχή της Μεσογείου, όπου ήδη διαθέτουμε ισχυρή παρουσία και επιδιώκουμε ενεργά νέες ευκαιρίες έρευνας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση του χαρτοφυλακίου μας», δήλωσε ο Kevin Mclachlan, Αντιπρόεδρος Έρευνας της Chevron και προσέθεσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, τη HELLENiQ ENERGY και το Ελληνικό Δημόσιο, για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων αυτών των παρθένων περιοχών. Με την τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, η Chevron διαθέτει τους πόρους, την εμπειρία και την τεχνολογία για να προωθήσει και να αξιοποιήσει νέες ενεργειακές προμήθειες σε αυτή την αναδυόμενη περιοχή».

Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης, η κοινοπραξία θα υλοποιήσει κατά την πρώτη φάση των μισθώσεων προγράμματα δισδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών, προκειμένου να αξιολογηθεί το δυναμικό υδρογονανθράκων των περιοχών. Οι συμβάσεις μίσθωσης τελούν πλέον υπό την έγκριση της Βουλής των Ελλήνων.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Chevron στη Μεσόγειο περιλαμβάνουν δύο παραγωγικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοικτά του Ισραήλ, καθώς και το κοίτασμα Αφροδίτη, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη στα ανοικτά της Κύπρου. Στην Αίγυπτο, η Chevron είναι διαχειριστής δύο ερευνητικών οικοπέδων και συμμετέχει ως εταίρος σε κοινοπραξία χωρίς διαχειριστικό ρόλο στη Μεσόγειο. Στις 11 Φεβρουαρίου 2026, η Chevron αναδείχθηκε πλειοδότρια για το χερσαίο οικόπεδο S4 στη Λιβύη, εξέλιξη που ακολούθησε την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και έρευνας στη χερσαία Λιβύη. Επίσης, τον Φεβρουάριο η Chevron υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης με την Τουρκία και τη Συρία για τη διερεύνηση σχετικών ευκαιριών.

Οι ολλανδικές θυγατρικές της Chevron είναι οι: «Chevron Greece Holdings (A2) B.V.», «Chevron Greece Holdings (S Peloponnese) B.V.», «Chevron Greece Holdings (S Crete 1) B.V.» και «Chevron Greece Holdings (S Crete 2) B.V.»».

Η G. A. Marine ΙΚΕ

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού προχώρησαν ο Managing Director της Σχολής Μωραΐτη, Αντώνης Καρτάλης, και ο Γιώργος Καρτάλης, συντονιστής του προγράμματος IB και μέλος της Διεύθυνσης της Σχολής Μωραΐτη. Πρόκειται για την G. A. Marine ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε με αρχικό κεφάλαιο ύψους 1,9 εκατ. ευρώ και κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, με και χωρίς πλήρωμα. Το εταιρικό κεφάλαιο της G. A. Marine ΙΚΕ διαιρείται σε 1.900 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, τα οποία καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές από τους δύο εταίρους. Ο Αντώνης Καρτάλης και ο Γεώργιος Καρτάλης συμμετέχουν ισότιμα στο εταιρικό σχήμα, καταβάλλοντας από 950.000 ευρώ έκαστος και αποκτώντας ποσοστό 50% ο καθένας. Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Γεώργιος Καρτάλης, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πρακτόρευση των σκαφών της G. A. Marine ΙΚΕ έχει ήδη ανατεθεί στην Oceda, εταιρεία με μακρά παρουσία στον κλάδο του yachting, στην οποία μετοχική συμμετοχή διαθέτει η Tethys Equity Limited του Νίκου Βαρδινογιάννη.

Νέοι κανόνες για τις εγγυήσεις στις άδειες αποθήκευσης CO₂

Το πλαίσιο για τις χρηματικές εγγυήσεις που απαιτούνται στο πεδίο της δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η απόφαση εξειδικεύει τις προβλέψεις του άρθρου 24 του ν. 5261/2025 και ρυθμίζει αναλυτικά τον τύπο των χρηματικών εγγυήσεων, τα ισοδύναμα εχέγγυα, τους αποδεκτούς εκδότες, καθώς και τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και επιστροφής τους. Σύμφωνα με την απόφαση, ως βασικός τύπος χρηματικής εγγύησης για τις άδειες εξερεύνησης και αποθήκευσης ορίζεται η εγγυητική επιστολή τράπεζας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ προβλέπεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης της αποθήκευσης θα αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία, λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο κίνδυνο διαρροής και το συνολικό κόστος των σχετικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, θεσπίζεται ένα ευρύ φάσμα εχέγγυων ισοδύναμων με τη χρηματική εγγύηση, όπως λογαριασμοί μεσεγγύησης, εγγυήσεις μητρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικά ομόλογα, προγράμματα αυτοεγγύησης, αμετάκλητες επιστολές πίστωσης, ίδια κεφάλαια ή συνδυασμοί αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η επάρκεια κάλυψης των κινδύνων. Η απόφαση ορίζει ότι οι χρηματικές εγγυήσεις και τα ισοδύναμα εχέγγυα μπορούν να εκδίδονται μόνο από τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελούν υπό την εποπτεία αρμόδιων αρχών, ενώ απαιτείται ελάχιστη πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας. Ειδικές προϋποθέσεις τίθενται και για εγγυήσεις που προέρχονται από εταιρείες εκτός Ε.Ε., καθώς και για περιπτώσεις κρατών που χαρακτηρίζονται μη συνεργάσιμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους όρους κατάπτωσης των εγγυήσεων, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 5261/2025 ή από τους όρους της άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρηματική εγγύηση δύναται να καταπέσει εν όλω ή εν μέρει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με τα σχετικά ποσά να κατευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό CCS για την κάλυψη δαπανών περιβαλλοντικής αποκατάστασης ή άλλων συναφών σκοπών. Αντίστοιχα, προβλέπεται η ενεργοποίηση των ισοδύναμων εχέγγυων, ενώ ο παρέχων την εγγύηση ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, υποχρεούμενος σε άμεση καταβολή του ποσού. Παράλληλα, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία επιστροφής των χρηματικών εγγυήσεων και αποδέσμευσης των εγγυητών, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του ή σε περίπτωση έκδοσης νέας άδειας αποθήκευσης μετά από ανάκληση της προηγούμενης. Η απόφαση διευκρινίζει ότι η αρμόδια αρχή CCS διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει προτεινόμενα μέσα χρηματικής εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η κάλυψη των προβλεπόμενων κινδύνων.

Η Sunel, η Lightsource bp και η Huawei

Η Sunel Energy συμμετέχει ως υπεργολάβος στην υλοποίηση συμβάσεων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων που έχει συνάψει με την ΕΝΙΠΕΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ, θυγατρική της Lightsource bp, σε ένα έργο που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά εγχειρήματα στην Ευρώπη. Τα πάρκα αναπτύσσονται στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Φθιώτιδας και οργανώνονται σε δύο διακριτές υποπεριοχές, το νότιο cluster ισχύος 400 MWp και το βόρειο cluster ισχύος 160 MWp, καλύπτοντας συνολική έκταση περίπου 6.926 στρεμμάτων. Στο σύνολο του έργου θα εγκατασταθούν 968.630 φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Ο σταθμός θα έχει ονομαστική ισχύ 560 MWp και συνολικό προϋπολογισμό 395,15 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε κόστος περίπου 705.625 ευρώ ανά MWp. Με την ολοκλήρωσή του, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 0,90 TWh κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ποσότητα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 225.000 νοικοκυριών και αντιστοιχεί σχεδόν στο 2% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η λειτουργία του σταθμού αναμένεται να αποτρέπει την εκπομπή περίπου 379 χιλιάδων τόνων CO₂ σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, η Ameresco Sunel Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία προχώρησε στην παροχή άδειας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Huawei Technologies S.A. Όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς την Optima Bank ΑΕ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής, στο πλαίσιο υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες εγγυήσεις αφορούν την εξασφάλιση της πληρωμής ποσοστού 10% του συμβατικού τιμήματος από την υπεργολάβο Sunel Energy Μονοπρόσωπη ΑΕ, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών που έχει συναφθεί με τη Huawei Technologies S.A. Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι η παροχή των εγγυήσεων είναι απολύτως αναγκαία και εξυπηρετεί τους εταιρικούς σκοπούς, δεδομένου ότι η Sunel Energy Μονοπρόσωπη ΑΕ κατέχει ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ameresco Sunel Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία και συμμετέχει ενεργά ως υπεργολάβος στην υλοποίηση των συμβάσεων κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων με την ΕΝΙΠΕΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Η Vertizon Construction

Στη σύσταση της Vertizon Construction Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία προχώρησε η διοικητική ομάδα της United Fiber, μέλους της United Group, στην οποία ανήκει και η Nova. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο, την Crystal Almond S.à r.l., με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η Vertizon Construction θα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών και των τεχνικών έργων, με βασικό αντικείμενο τις κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Στο πεδίο δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κατασκευές κτιρίων, τα έργα πολιτικού μηχανικού, οι εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και η παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, ανάπτυξης ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών έργων, καθώς και δραστηριοποίησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Vertizon Construction αποτελείται από τρία μέλη, με πρόεδρο τον Γεώργιο Λάμπρου, CEO τον Γεώργιο Αγγελούση της United Fiber και μέλος τον Νικόλαο Καστανά.

Σημειώνεται ότι σήμερα περισσότερα από 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της United Fiber, με τον στόχο να ανέρχονται σε 950.000 έως την άνοιξη του 2026. Στο πλαίσιο του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2027 της United Group, η United Fiber ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα 2030.

Ειδικότερα στην Αττική, πάνω από 520.000 σπίτια μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο της United Fiber, εκ των οποίων το 67%, δηλαδή περίπου 350.000, διαθέτουν ήδη εσωτερική εγκατάσταση. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη το δίκτυο καλύπτει περισσότερα από 110.000 σπίτια και επιχειρήσεις, με το 78% αυτών, περίπου 87.000, να έχουν ήδη ολοκληρωμένη εσωτερική εγκατάσταση.

Κολωνάκι Gallaghers Steak House

Στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Κολωνάκι Gallaghers Steak House AE προχώρησε ο όμιλος που ελέγχει την FRIDAY’S Κηφισιάς ΑΕ, υπό την ηγεσία των Παναγιώτη Ξενόπουλου και Νίκου Νέγκα, στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού μέσω μερικής διάσπασης κλάδου. Η νέα εταιρεία δημιουργήθηκε από την απόσχιση και εισφορά του κλάδου Steak House της Ανώνυμης Εταιρείας Εμπορίου και Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων FRIDAY’S Κηφισιάς ΑΕ, χωρίς να επέλθει λύση ή εκκαθάριση της διασπώμενης εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Κολωνάκι Gallaghers Steak House AE ανέρχεται σε 863.720 ευρώ και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου μέσω εισφοράς σε είδος, η οποία αντιστοιχεί στην καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου, όπως αυτή αποτιμήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 98.150 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 8,8 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν στους μετόχους της FRIDAY’S Κηφισιάς ΑΕ κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της διασπώμενης εταιρείας. Και στο «τιμόνι» του Κολωνάκι Gallaghers Steak House AE βρίσκονται ξανά οι Παναγιώτης Ξενόπουλος και Νίκος Νέγκας.

Μπάσκετ… χωρίς γλουτένη

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων χωρίς γλουτένη προχώρησαν δώδεκα εταίροι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρόσωπα με πολυετή παρουσία στο επαγγελματικό μπάσκετ, είτε ως αθλητές είτε ως διοικητικά στελέχη. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ελεύθερων Γλουτένης ΙΚΕ» και έχει έδρα στον δήμο Μαρκοπούλου. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι κυρίως η παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής και ζυμών αρτοποιίας, με έμφαση στα τρόφιμα χωρίς γλουτένη. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 930.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα, τα οποία καλύφθηκαν στο σύνολό τους με χρηματικές εισφορές από τους εταίρους. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ελληνική Βιομηχανία Ελεύθερων Γλουτένης ΙΚΕ προβλέπει και ένα ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χονδρική και λιανική εμπορία ειδών υγιεινής διατροφής, προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, η παραγωγή σοκολατοειδών, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων. Στο μετοχικό σχήμα της νέας εταιρείας συμμετέχουν και γνωστά πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ, όπως οι παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές Αγαπητός Μακρής και Χαράλαμπος Βάβλης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Αβραάμ Τοσουνίδης.

Antenna Greece Support Services

Ολοκληρώθηκε η μετατροπή της εταιρείας Antenna Greece Support Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, με μοναδικό μέτοχο την ANTENNA TV BV. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών, η καθαρή θέση της εταιρείας κρίθηκε επαρκής για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, ενώ διαπιστώθηκε ότι η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αποτυπώνεται εύλογα στα λογιστικά βιβλία. Όπως προκύπτει από την έκθεση μετασχηματισμού, δεν υπήρξε διακοπή της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας ούτε μεταβολή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στη νέα νομική μορφή. Η εταιρεία λειτουργεί πλέον με την επωνυμία Antenna Greece Support Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο Antenna Greece Support Services Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Η Theon International

Ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και ενισχυμένη αναπτυξιακή δυναμική καταγράφει η Theon International για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25,9% στα 443,5 εκατ. ευρώ, ενώ το order intake εκτοξεύθηκε στα 1,31 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών υπερδιπλασιάστηκε, προσφέροντας ορατότητα εσόδων έως το 2029. Η κερδοφορία παρέμεινε ισχυρή, με το περιθώριο EBIT στο 26,2%, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 126,9 εκατ. ευρώ. Παρά τη δυναμική αύξηση μεγεθών που παρουσίασε η Theon International για τη χρήση 2025, τα οικονομικά στοιχεία αναδεικνύουν και ορισμένα σημεία προβληματισμού που χρήζουν προσοχής από την επενδυτική κοινότητα. Ειδικότερα, στο τέταρτο τρίμηνο καταγράφεται υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT μειώθηκε στο 28,4% από 29,7% ένα χρόνο νωρίτερα, εξέλιξη που υποδηλώνει αυξημένες πιέσεις κόστους παρά την ισχυρή άνοδο των εσόδων.

Παράλληλα, επιδείνωση σημειώνεται και στην ποιότητα των ταμειακών ροών, με το ποσοστό μετατροπής κερδών σε ταμείο (cash conversion) να περιορίζεται στο 84,5% από 88,5%, γεγονός που αντανακλά αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης της λειτουργίας. Αν και η απορρόφηση κεφαλαίου κίνησης εμφανίζεται μειωμένη σε σύγκριση με το 2024, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, δεσμεύοντας σημαντικούς πόρους ρευστότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η απότομη αύξηση των επενδυτικών δαπανών, καθώς το Capex ενισχύθηκε κατά σχεδόν 74% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή στηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη, ωστόσο ασκεί πίεση στις ελεύθερες ταμειακές ροές βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, οι πρόσφατες εξαγορές και στρατηγικές συμμετοχές, αν και ενισχύουν το τεχνολογικό αποτύπωμα του ομίλου, οδηγούν σε επιβάρυνση του ισολογισμού σε pro-forma βάση, με καθαρό δανεισμό που διαμορφώνεται στα 211,7 εκατ. ευρώ και δείκτη μόχλευσης 1,8 φορές το EBITDA.