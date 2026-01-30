Στο Ζάγκρεμπ ο Μητσοτάκης, για τη συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ.

Οι πολίτες αποδέχονται ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι απαραίτητες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση προσερχόμενος στη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Ζάγκρεμπ.

Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρωθυπουργό γιατί η Ελλάδα δαπανά περίπου το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα. Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως παραδοσιακά η Ελλάδα δαπανούσε πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για αυτό τον σκοπό, «σε μια εποχή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ούτε καν προσέγγιζαν αυτό το επίπεδο», λόγω «των γεωγραφικών συνθηκών και των δικών μας εθνικών προτεραιοτήτων».

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι πλέον οι αμυντικές δαπάνες ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ. «Πιστεύω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι προκειμένου να είμαστε μία ευημερούσα και δημοκρατική χώρα πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Αποδέχονται ότι αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες. Θέλουν να δουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις αμυντικές μας δαπάνες και ασφαλώς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Χάρη στην «ευρωστία της οικονομίας μας, έχουμε τη δυνατότητα να δαπανούμε το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ταυτόχρονα να συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη, διατηρώντας παράλληλα ένα πρωτογενές πλεόνασμα», δήλωσε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Κατέληξε εκφράζοντας την πεποίθηση πως «έχουμε πετύχει την κατάλληλη ισορροπία» και ότι ο λαός «αναγνωρίζει, σέβεται και υποστηρίζει το γεγονός ότι δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».