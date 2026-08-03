Ο κατηγορούμενος παρακολουθούσε μέσω βιντεοκλήσης 28χρονη μητέρα να εξαναγκάζει την κάτω των 12 ετών κόρη της σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα.

Χειροπέδες σε έναν 56χρονο ημεδαπό πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης (30/06) αστυνομικοί στο Λαύριο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανήλικης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 56χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026, πραγματοποιώντας βιντεοκλήση μέσω δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη ημεδαπή, παρουσία της ανήλικης κόρης της, που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, κατόπιν εξαναγκασμού από τη μητέρα της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.