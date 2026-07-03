Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τους κλάδους περιουσίας και υγείας, οι οποίοι αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ενίσχυσης της παραγωγής.

Η Groupama Φοίνιξ επέστρεψε σε κερδοφορία το 2025, καταγράφοντας αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων και ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, σε μια χρονιά κατά την οποία η ασφαλιστική αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται παρά τις γεωπολιτικές και πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 211,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024, ενώ τα ασφαλιστικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 157,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία εμφάνισε προ φόρων κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας σε θετικό αποτέλεσμα έπειτα από τις ζημίες της προηγούμενης χρήσης.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τους κλάδους περιουσίας και υγείας, οι οποίοι αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ενίσχυσης της παραγωγής. Ειδικότερα, ο κλάδος πυρός και λοιπών υλικών ζημιών σημείωσε αύξηση 7,8%, ενώ η παραγωγή στον κλάδο υγείας ενισχύθηκε κατά 11,9%. Αντίθετα, στον κλάδο αυτοκινήτου καταγράφηκε μείωση της παραγωγής κατά 7,8%, καθώς η εταιρεία έδωσε προτεραιότητα στη βελτίωση της κερδοφορίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της.

Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε και στα τεχνικά αποτελέσματα. Το καθαρό ασφαλιστικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος 167 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 7,5 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους αποζημιώσεων στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας, στη χαμηλότερη επίδραση μεγάλων ζημιών και στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Η εταιρεία διατήρησε επίσης ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Ο δείκτης κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο 145,4%, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων ανήλθαν σε 92,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 71,7 εκατ. ευρώ.

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Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς θα συνεχιστεί, αν και το περιβάλλον παραμένει σύνθετο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των πληθωριστικών πιέσεων και των αυξημένων απαιτήσεων στη διαχείριση κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, η Groupama Φοίνιξ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων και στην ενίσχυση της λειτουργικής της αποδοτικότητας.