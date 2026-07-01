Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνομίλησε με επαγγελματίες και εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα του Χαλανδρίου.

Την εμπορική αγορά του Χαλανδρίου επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Δημήτρης Κουτσούμπαςκαι συνομίλησε με επαγγελματίες και εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα. Τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΚΚΕ, η Λούλα Καρατζά, δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Χαλανδρίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

«Συνεχίστε δυνατά τον αγώνα», «ευτυχώς που υπάρχει και το ΚΚΕ και μας στηρίζει» ήταν μερικά από τα θερμά λόγια που μεταφέρθηκαν στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ από ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Την ίδια ώρα διακινούνταν στους αυτοαπασχολούμενους η Ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή για την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε βιβλιοπωλείο της περιοχής είχε μία σύντομη συνομιλία με τους υπαλλήλους και τον ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου, ο οποίος του πρόσφερε ως δώρο ένα λογοτεχνικό βιβλίο για τον ισπανικό εμφύλιο. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκε ότι «το διάβασμα είναι αντίσταση», ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απάντησε πως πάντα θυμάται τον πατέρα του, που του έλεγε: «Μελέτα κι έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή», σημειώνοντας ότι τη φράση αυτή του την είχε κολλήσει στον τοίχο, πάνω από το τραπεζάκι που είχε και διάβαζε ως μαθητής.

Στη συνέχεια, στο Δημαρχείο της πόλης, ακολούθησε η σύσκεψη με τον Εμπορικό Σύλλογο Χαλανδρίου και επαγγελματίες της περιοχής. Εκ μέρους του Συλλόγου παρευρέθηκαν η Μαρία Μίλλερ, πρόεδρος του Συλλόγου και οι Ηρακλής Κρεμμύδας, Φώτης Κόλλιας, Ελένη Λαγκούση και Λευτέρης Ελευθεριάδης, μέλη του ΔΣ. Τη σύσκεψη άνοιξε ο Μανώλης Ραπανάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η Μαρία Μίλλερ ευχαρίστησε το ΚΚΕ για τη σταθερή του στήριξη στους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες και αναφέρθηκε σε μια σειρά σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η πανάκριβη επαγγελματική στέγη, η οριζόντια φορολογία, ο υψηλός ΦΠΑ, οι υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις. Στάθηκε στην ανύπαρκτη μέριμνα σε περίπτωση ασθένειας των αυτοαπασχολουμένων ή κατά την εγκυμοσύνη για τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες. Περιέγραψε πως η μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, η περικοπή στον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, της σύνταξης, αντανακλάται και στα μικρά μαγαζιά του εμπορίου. Τέλος, στάθηκε στις παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής, που δυσκολεύουν περαιτέρω τους επαγγελματίες της περιοχής.

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Ο Ηρακλής Κρεμμύδας αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό μικρών επαγγελματιών, που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στάθηκε στις προσπάθειες του Συλλόγου για να ενισχυθεί η συλλογική διεκδίκηση και ο συντονισμός των πρωτοβάθμιων σωματείων και εμπορικών συλλόγων, προσπερνώντας τις συμβιβασμένες ηγεσίες των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των επαγγελματιών, που με τη στάση τους υπονομεύουν τα συμφέροντα των μικρών επαγγελματιών. Σε αυτήν την κατεύθυνση μίλησε για την πρωτοβουλία του Συλλόγου για τη συγκρότηση αγωνιστικού πόλου μαζί με άλλους Εμπορικούς Συλλόγους της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου για τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις τους, τόνισε πως τα τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν είναι μόνο των τελευταίων χρόνων, απλώς τώρα επιδεινώνονται και οξύνονται με αποτέλεσμα να νιώθουν οι αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες, έμποροι, επαγγελματίες, οικονομική ασφυξία κυριολεκτικά. «Είναι βέβαια, άλλο να ξέρεις τα ζητήματα, να τα παλεύεις μέσα στη Βουλή, να κάνεις ερωτήσεις, επερωτήσεις, να συγκρούεσαι, να βλέπεις τους νόμους και άλλο να τα ακούς ζωντανά, να βρίσκεσαι ανάμεσα στους ανθρώπους που βιώνουν τα προβλήματα αυτά, τα οποία επιδεινώνουν οι πολιτικές των κυβερνήσεων, οι ντιρεκτίβες επίσης της ΕΕ» σημείωσε, προσθέτοντας πως οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι έμποροι, οι αυτοαπασχολούμενοι εδώ και χρόνια ασφυκτιούν εξαιτίας των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν και λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης 2009-2016, «που πλήρωσαν όλα τα σπασμένα αυτής της κρίσης και στη συνέχεια με την πανδημία, όπου και εκεί πάρθηκαν μέτρα που τους έπληξαν, επειδή σταμάτησε και σε μεγάλο βαθμό η οικονομική ζωή, έπεσε ο τζίρος με συνέπεια να κλείσουν εκατοντάδες χιλιάδες μαγαζιά. Μετά ήρθε η περίφημη "πράσινη" μετάβαση της ΕΕ, η πολεμική ακρίβεια, οι ανταγωνισμοί λόγω του πετρελαίου, ο πόλεμος στην Ουκρανία με τον περιορισμό του φυσικού αερίου και το εμπάργκο στη Ρωσία και τώρα ο πόλεμος στο Ιράν, με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν τα πάντα, τα καύσιμα, οι μεταφορές, οι πρώτες ύλες. Αυτά δηλαδή με τα οποία δουλεύει και ο επαγγελματίας, ο έμπορος. Δηλαδή όταν έχεις κρίση στην ενέργεια, με σοβαρά προβλήματα, είναι φυσικό αυτό να μετακυλίεται στο προϊόν, όπου ο εργαζόμενος δεν έχει να πληρώσει. Μιλάμε δηλαδή για μια αλυσίδα ζητημάτων με ευθύνη των κυβερνήσεων, του κράτους, της ΕΕ, που επιδεινώνουν συνεχώς αυτήν την κατάσταση», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σημείωσε, ακόμη, πως «την ίδια στιγμή που φοροαπαλλάσσουν τους εφοπλιστές, που δίνουν νέα κίνητρα -εκτός από ζεστό χρήμα και φοροαπαλλαγές- και σε άλλους στρατηγικούς επενδυτές, που οι τραπεζίτες έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή δεν πληρώνουν ποτέ, στους αυτοαπασχολούμενους βάζουν τεκμαρτή φορολόγηση με τον νόμο αυτόν τον περιβόητο, που πρέπει άμεσα να καταργηθεί, τον 5073 του 2023, καταργούν το αφορολόγητο όριο, το οποίο εμείς επιμένουμε ότι πρέπει εδώ και τώρα να πάει στα 12.000 ευρώ και βεβαίως να προσαυξάνεται κατά 3.000 για κάθε προστατευμένο μέλος, ώστε κάθε έμπορος, επαγγελματίας να μπορεί στοιχειωδώς να επιβιώσει, να μπορέσει να ζήσει την επιχείρησή του, το μαγαζί του, την οικογένειά του σε τελευταία ανάλυση. Ο απασχολούμενος φορολογείται από το πρώτο ευρώ».

Αναφέρθηκε και στην πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ και ζητούσε να καταργηθεί ο νόμος αυτός που βάζει τεκμαρτή φορολόγηση στους επαγγελματίες, που τους φορολογούσε απ' το πρώτο ευρώ. «Το ΚΚΕ, η Κοινοβουλευτική του Ομάδα κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου και η κυβέρνηση της ΝΔ την αρνήθηκε, ενώ τα άλλα κόμματα έκαναν «μόκο» στο συγκεκριμένο. Άρα, λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε όλοι μας και κάποια συμπεράσματα σαν λαός και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες. Διότι γνώρισαν κυβερνήσεις, γνώρισαν την ΕΕ, γνώρισαν αυτό το κράτος, που τους έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση της αθλιότητας, με κλειστά μαγαζιά, με 1 στα 2 μαγαζιά να έχουν πολύ λιγότερο τζίρο απ’ ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, με 1 στα 4 να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, με 4 στα 10 μαγαζιά στην εστίαση να έχουν επίσης μείωση του τζίρου τους. Βεβαίως, υπάρχει και το λειτουργικό κόστος, που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, τα ενοίκια, τα οποία έχουν φτάσει στα ύψη και για τα οποία δεν προστατεύονται. Η πρόταση, που καταθέσαμε εμείς, είναι να μπορεί να έχει την επαγγελματική στέγη το λιγότερο 12 χρόνια, να υπάρχει προστασία και βεβαίως να υπάρχει πλαφόν σ' αυτόν που θα πάει να του αυξήσει ύστερα το ενοίκιο. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα που πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή ο ιδιοκτήτης να διώχνει τον επαγγελματία και μετά να ψάχνει για να βρει καινούργιο κατάστημα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο ερώτημα «πώς θα βγούμε απ' το τέλμα;», απάντησε πως «θα μπορούσα να πω, όπως λένε κάποιοι άλλοι: "Ξέρεις, ψήφισέ με στις εκλογές να γίνω πρωθυπουργός, να κάνουμε συνεργασία με άλλα κόμματα και τάχα να σας λύσω όλα τα προβλήματα". Αυτό, όμως, είναι κοροϊδία! Σας κοροϊδεύουν. Και η ΝΔ κοροϊδεύει και το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει και διάφοροι άλλοι που φωνάζουν μέσα στη Βουλή και κάνουν σόου κοροϊδεύουν. Διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, για να έχουν οι εργαζόμενοι, για να έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες μια διέξοδο, έστω και προσωρινής ανακούφισης - όχι να επιλυθεί το ζήτημα οριστικά και τελεσίδικα, τέλος πάντων, όπως θέλουμε εμείς, αλλά να ανοίξει ένας δρόμος - τότε κάνουν τον "ψόφιο κοριό" ή ψηφίζουν τα αντιλαϊκά νομοσχέδια ή δεν ψηφίζουν τίποτα και σηκώνονται και φεύγουν. Αυτή είναι η ουσία».

Τέλος, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφερόμενος στην κοινωνική συμμαχία τόνισε πως «εμείς μιλάμε για κοινωνική συμμαχία που θα κάνουν οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επιστήμονες, οι αγρότες για την ελληνική ύπαιθρο, ένα άλλο καταπονημένο στρώμα, που δίνει τα πάντα, επίσης, για να βγάλει αυτό το προϊόν και δεν του δίνουν τα στοιχειώδη, δεν υπάρχουν ούτε εγγυημένες τιμές, δεν υπάρχει τίποτα, τα παίρνει ο εμποροβιομήχανος, τα παίρνει ο μεσάζοντας και αυτοί μένουν έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Ενωμένοι όλοι μαζί, σε μια τέτοια συμμαχία, ο ίδιος ο λαός με δυναμικούς αγώνες μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο. Και όταν του δίνεται και δυνατότητα να ψηφίσει, είτε είναι εκλογές είτε σε έναν σύλλογο, σωματείο, ομοσπονδία κ.λπ., στον δήμο, στην περιφέρεια να επιλέξει αγωνιστές, που θα είναι μπροστά σε αυτούς τους αγώνες και θα διεκδικήσουν.

Όταν αύριο γίνουν βουλευτικές εκλογές, επίσης, να διαλέξει τέτοιους αγωνιστές, που θα τους έχει εμπιστοσύνη και θα πάνε στη Βουλή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα μείνει αυτή που εξέλεξε. Δε θα αλλάξει αρχίζοντας παζάρια με τους υπόλοιπους. Βλέπετε τώρα τι γίνεται… Η μόνη Κοινοβουλευτική Ομάδα που υπάρχει στη Βουλή ατόφια από τις προηγούμενες εκλογές είναι μόνο του ΚΚΕ, 21 βουλευτές», τόνισε και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στα άλλα κόμματα με τις διαγραφές, τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις μεταγραφές κ.λπ. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας πως «με τις εκλογές μόνο δε λύνονται τα ζητήματα. Χρειάζεται και αγώνας, χρειάζεται ενότητα, συσπείρωση, πάλη, να δίνουμε χέρι σε όποιον σηκώνεται, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει κινητοποίηση για να πάμε σε ριζικές αλλαγές, να ανοίξει αυτή η προοπτική.»