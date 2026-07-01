Από την επιχείρηση εξακριβώθηκαν τουλάχιστον 111 αγοροπωλησίες ναρκωτικών.

Στη σύλληψη έξι ατόμων και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 29ης Ιουνίου και αφορούν έξι ημεδαπούς, ηλικίας 19, 23, 25, 56 και 62 ετών, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, λειτουργώντας με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους. Επικεφαλής φέρεται να ήταν ο 25χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη δράση των υπόλοιπων μελών και καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η οικογένεια χρησιμοποιούσε την κατοικία της στο Χαλάνδρι ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν είτε μέσα στην οικία είτε μέσω «επιχειρησιακών» οχημάτων, με παραδόσεις σε προκαθορισμένα σημεία ώστε να αποφεύγεται η άμεση επαφή με τους αγοραστές.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 111 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

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Κατά την έρευνα στην οικία που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως ορμητήριο κατασχέθηκαν:

47 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

682,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

30 ναρκωτικά δισκία,

600 ευρώ σε μετρητά,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

μεταλλικός τρίφτης,

δύο αεροβόλα όπλα,

τρεις γεμιστήρες αεροβόλων,

δύο μαχαίρια και

πέντε κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.