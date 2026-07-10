Η θεωρία των κόμβων στην… υπηρεσία των κορδονιών.

Οι περισσότεροι δένουμε με μια αυτόματη κίνηση τα κορδόνια των παπουτσιών μας, με τον τρόπο που μας έδειξαν από τότε που ήμασταν παιδιά. Τώρα ο Σέρχιο Σεράνο ντε Χάρο Ιβάνιεθ θέλει να μας μάθει μια καλύτερη μέθοδο.

Ο μαθηματικός, που κάνει διδακτορικό στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, «είδε» στα κορδόνια των παπουτσιών του μια καλή εφαρμογή της θεωρίας των κόμβων, αφού θεωρεί ότι ο παραδοσιακός τρόπος ήταν υπερβολικά χρονοβόρος.

Στη δική του μέθοδο, κάνεις δύο «αυτάκια», περνάς το ένα μέσα από το άλλο, τραβάς και έχεις το ίδιο αποτέλεσμα «στο ένα τρίτο του χρόνου», όπως λέει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram.

Τι κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο; Στο τέλος της ζωής μας μπορεί να έχουμε γλιτώσει πέντε λεπτά, λέει με χιούμορ ο Ιβάνιεθ, που έχει πτυχίο μαθηματικών και φυσικής από το πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, ενώ έχει κάνει και μεταπτυχιακό στις μαθηματικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

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