Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε επανειλημμένα ότι ο Ερντογάν είναι ένας εγκάρδιος φίλος του και υπογράμμισε ότι θα άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

Ύμνους για την Τουρκία και πολλές υποσχέσεις στον Ερντογάν επεφύλασσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το «φλερτ» Τραμπ - Ερντογάν εξελίχθηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εκφράζεται με θερμά λόγια, ενώ άνοιξε παράθυρο για τα F-35.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε επανειλημμένα τι ο Ερντογάν είναι ένας εγκάρδιος φίλος του, ενώ υπογράμμισε ότι θα άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

«Πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με βάση τον νόμο Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Το «παράθυρο» για την πώληση F-35 στην Τουρκία

Στη χθεσινή συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ άνοιξε κι επίσημα το «παράθυρο» για την πώληση F-35 στην Τουρκία, αν και χωρίς ρητή δέσμευση του αμερικανού προέδρου.

Στις δηλώσεις που έκαναν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως σύντομα θα αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας για την απόκτηση των ρωσικών S-400, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική έκβαση σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας πως ο Τραμπ έχει δώσει προσωπική υπόσχεση για αυτό.

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Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Αγκυρα έστω τα πέντε F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις ΗΠΑ. Μετά τη συνάντηση φαίνεται ότι η πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά Kaan έρχεται πιο κοντά, ενώ στην Αγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι – και λόγω Κογκρέσου – ο δρόμος για τα F-35 είναι πιο δύσκολος.

Λίγα λεπτά πριν από τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες συνομίλησαν με δημοσιογράφους, με τον Τραμπ να αναφέρει για τα F-35 ότι «αυτή είναι μια απόφαση που θα πάρουμε. Εχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ολοι λένε: "Γιατί να μην το κάνουμε αυτό". Η Τουρκία είναι επίσης πιο πιστή από πολλές άλλες χώρες. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Το F-35 είναι το καλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο και θα το σκεφτούμε αυτό».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από το ΝΑΤΟ, ενώ υπογράμμισε ότι αισθάνθηκε πως έπρεπε να παραστεί στη σύνοδο επειδή αυτή πραγματοποιείται στην Τουρκία. «Ας είμαστε ειλικρινείς, η Τουρκία είναι μια χώρα που βοηθάει τις ΗΠΑ περισσότερο από άλλες κλασικές χώρες», επισήμανε ο Τραμπ. Παράλληλα, στις δηλώσεις του άφησε πάλι υπόνοιες ότι η Τουρκία θα μπορούσε να πολεμήσει στο πλευρό του Ιράν, αλλά δεν το έκανε.

Λίγη ώρα μετά τις κοινές δηλώσεις στην Άγκυρα, ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών ζήτησαν την κατάθεση ψηφίσματος αποδοκιμασίας για την πώληση των F-35 στην Τουρκία και αμέσως μετά, ομάδα Ρεπουμπλικανών βουλευτών έστειλαν τη δική τους επιστολή, με την οποία εξέφρασαν την αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο πώλησης των υπερσύγχρονων αεροσκαφών.

Στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν έχει πολλά «αγκάθια» και είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν, ενώ, ακόμα και αν συμβεί αυτό, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για την άρση των κυρώσεων.

Οι προϋποθέσεις για να αρθεί το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την ισχύουσα τροπολογία, η απόφαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τον εκάστοτε πρόεδρο, στην προκειμένη περίπτωση τον Ντόναλντ Τραμπ. Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για την πώληση όπλων στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, πρέπει να καλυφθούν οι εξής προϋποθέσεις:

1) Η Τουρκία να αποδεχθεί την παράδοση του συστήματος S-400, κάτι που δεν έχει πράξει από το 2019.

2) Ο υπουργός Άμυνας και ο υπουργός Εξωτερικών, από κοινού, πρέπει να υποβάλουν στο Κογκρέσο γραπτή διαβεβαίωση ότι η Τουρκία δεν κατέχει το σύστημα S-400 ή οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό που σχετίζεται με το συγκεκριμένο σύστημα.

3) Ο υπουργός Άμυνας και ο υπουργός Εξωτερικών, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του συστήματος.