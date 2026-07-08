Σε ποιους εναποθέτει τις ελπίδες της για την μη ένταξη της Τουρκίας στην αγορά των F-35.

Το μόνο δώρο Τραμπ προς τον Ερντογάν που μπορεί να χωνέψει η Αθήνα είναι η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη KAAN.Στη λογική ότι πρόκειται για αεροσκάφη παλιότερης γενιάς που δεν αλλάζουν την αμυντική ισορροπία Ελλάδας- Τουρκίας.

Από εκεί και πέρα ότι άλλο πάρει ο Ερντογάν θα συνιστά πρόβλημα.Αυτή είναι η πραγματική θέση της Αθήνας που βρίσκεται στην Άγκυρα κρατώντας μικρό καλάθι.

Και έχοντας εναποθέσει τις ελπίδες της για την μη ένταξη της Τουρκίας στην αγορά των F-35 στο Αμερικανικό Κογκρέσο και στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου που βρυχάται επικίνδυνα τα τελευταία 24ωρα εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν.

Λ.Ι.