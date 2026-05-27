«Προβοκάτσια» της Χαριλάου Τρικούπη που όμως την εκθέτει βαθύτατα.

Μόνο ως -άκομψη- «προβοκάτσια» μπορεί να χαρακτηριστεί η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μέσω της οποίας αφήνονται υπονοούμενα ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.

Την ημέρα που ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμαζόταν να ανακοινώσει το νέο του κόμμα η Χαριλάου Τρικούπη πραγματοποίησε έναν φτηνό αντιπερισπασμό, δείχνοντας το άγχος της για το νέο κόμμα αλλά και αποδεικνύοντας και ταυτόχρονα πως το φοβάται.

«Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις.

Είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι.

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;», ήταν η αρχική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ μετά την απάντηση του Γιώργου Σιακαντάρη εξέδωσε και νέα ανακοίνωση, πιο ...προσεκτική:

«Ο κ. Σιακαντάρης απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό «όχι». Γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει;

Παραμένει πάντως συνεπής με τις θέσεις του ως θεωρητικός της υποψηφιότητας Ανδρέα Λοβέρδου, που όπως είδαμε κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Αρθρογραφούσε τότε σχετικά: «Μα δεν είναι πιο «δεξιές» οι απόψεις του; Είναι. Αλλά όποιος γνωρίζει τη σοσιαλδημοκρατία και τους ηγέτες της, θα γνωρίζει πως αυτή πέτυχε, όποτε οι ηγέτες της κατόρθωσαν να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ρεύμα με δεξιές, κεντρώες και αριστερές πολιτικές απόψεις και συνεργάτες που εστίαζαν στα κέντρα των κοινωνιών. Και επιτρέψτε με να πιστεύω πως ο «δεξιός» Λοβέρδος θα το πετύχαινε καλύτερα αυτό».

Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματα του».

Με αυτά ασχολούνταν το ΠΑΣΟΚ, με αυτά επιχείρησε να «χτυπήσει» το νέο κόμμα.

Μήπως ο Νίκος Ανδρουλάκης να αντικαταστήσει όλους αυτούς που είχαν αυτές τις φαεινές ιδέες; Πρωτίστως θα προστατευτεί ο ίδιος.