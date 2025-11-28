Το 92% των διαταγμάτων του Μπάιντεν υπογράφηκαν με autopen, ισχυρίζεται ο Τραμπ, απειλεί τον πρώην πρόεδρο με δίωξη για ψευδομαρτυρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλα τα εκτελεστικά διατάγματα που υπογράφηκαν από τον Τζον Μπάιντεν με χρήση autopen (συσκευή για υπογραφές) και απείλησε τον προκάτοχό του με δίωξη.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι περίπου στο 92% των εγγράφων που υπέγραψε ο Μπάιντεν έγινε χρήση autopen και για αυτό τα ακυρώνει. Υποστηρίζει ότι οι συνεργάτες του προκατόχου του χειρίζονταν το autopen και όχι ο ίδιος ο Μπάιντεν και απειλεί ότι εάν ο πρώην πρόεδρος το διαψεύσει, θα βρεθεί αντιμέτωπος με δίωξη για ψευδομαρτυρία.

«Οποιοδήποτε έγγραφο υπεγράφη από τον “Κοιμισμένο” Τζο Μπάιντεν με autopen, που αποτελούσε περίπου το 92%, παύεται και δεν έχει περαιτέρω ισχύ ή αποτέλεσμα», έγραψε στην ανάρτηση ο Τραμπ.

«Δεν επιτρέπεται η χρήση του autopen εάν δεν δοθεί ρητή έγκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», συνέχισε. «Οι τρελοί της ριζοσπαστικής Αριστεράς» που ήταν γύρω από τον Μπάιντεν στο Οβάλ γραφείο «του πήραν την προεδρία», υποστήριξε.

«Ακυρώνω όλα τα εκτελεστικά διατάγματα και ό,τι άλλο δεν υπογράφηκε ευθέως από τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που χειρίζονταν το autopen το έκαναν παράνομα. Ο Μπάιντεν δεν συμμετείχε στη διαδικασία του autopen και αν πει ότι συμμετείχε, θα κατηγορηθεί για ψευδομαρτυρία», κατέληξε.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί πολλές φορές στο autopen, υποστηρίζοντας ότι προς το τέλος της θητείας του ο Μπάιντεν ήταν σε σύγχυση και πως στην πραγματικότητα δεν έπαιρνε εκείνος τις αποφάσεις. Μάλιστα, στο προεδρικό «Walk of Fame» που έφτιαξε στον Λευκό Οίκο, υπάρχουν τα πορτρέτα όλων των προκατόχων του, εκτός από του Μπάιντεν. Στη θέση του υπάρχει μια φωτογραφία με autopen που βάζει την υπογραφή του Μπάιντεν.

Κατά καιρούς ο Τραμπ έχει ισχυριστεί- χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις- ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν ενδέχεται να πλαστογράφησαν την υπογραφή του πρώην προέδρου, χρησιμοποιώντας το autopen προχωρώντας σε ενέργειες που εκείνος δεν γνώριζε.

Επίσης, ο Τραμπ έχει αμφισβητήσει την εγκυρότητα της απονομής χάριτος και άλλων εγγράφων που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen, παρότι επί δεκαετίες άλλοι πρόεδροι επίσης χρησιμοποιούσαν τέτοια συσκευή για την υπογραφή εγγράφων, σημειώνει ο Guardian. Εξάλλου και ο ίδιος ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει autopen στο παρελθόν για να υπογραφούν συγκεκριμένα έγγραφα.