Όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει στην αγορά. Υπάρχει ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον εκπτώσεων και προσφορών. Υπάρχουν αθέμιτες προσφορές κάθε στιγμή και αυτό αδυνατίζει το θεσμό των εκπτώσεων.

Η εικόνα της αγοράς όλη τη σεζόν αλλά και καθ’ όλη την περίοδο των θερινών εκπτώσεων ήταν απογοητευτική, παρόλο που οι εκπτώσεις ήταν μεγάλες από την έναρξή τους και ξεπερνούσαν και το 50%. Οι εκπτώσεις πάντα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν.

Τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν και οι υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν.

Πολλοί συνάδελφοι δεν θα τα καταφέρουν και κάθε σεζόν όλο και περισσότεροι αποχωρούν με χρέη!

Το καταναλωτικό κοινό ήταν και αυτή τη φορά περιορισμένο, τόσο από την ακρίβεια και τη στεγαστική επιβάρυνση, όσο και από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όμως, ένας από τους πολύ σοβαρούς λόγους που το εργαλείο ρευστοποίησης που είχαμε χάνεται και πλέον θα το θυμόμαστε σαν έθιμο, είναι η υπονόμευση από την ίδια την πολιτεία. Ουσιαστικά, οι θεσμοθετημένες περίοδοι εκπτώσεων έχουν καταργηθεί. Το 2022, με το νόμο 4965, ο τότε υπουργός ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα, όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει στην αγορά. Υπάρχει ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον εκπτώσεων και προσφορών. Υπάρχουν αθέμιτες προσφορές κάθε στιγμή και αυτό αδυνατίζει το θεσμό των εκπτώσεων.

Το είχαμε πει τότε στον υπουργό ότι θα επικρατήσουν αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης, οι γίγαντες της αγοράς τόσο στο φυσικό εμπόριο όσο και στο ηλεκτρονικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επιβεβαιωθήκαμε για μία ακόμα φορά. Η πολιτεία δε συνομιλεί. Η έλλειψη επικοινωνίας δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Εάν η πολιτεία δε σταθεί δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε δύο χρόνια από τώρα θα έχουν βάλει λουκέτο το 50% από τις ΜΜΕ. Χρειάζεται ένας τακτικός και ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας με τους φορείς που εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε την πολιτεία σύμμαχο και όχι αμέτοχη.

Επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η πολιτεία, αλλά αρκεί να συνομιλεί!

Έχουμε έτοιμες τις προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.

Χρειάζεται μία αλλαγή θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκπτώσεων.

Δύο σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: η απότομη αύξηση των λειτουργικών εξόδων, που αδυνατούν πλέον να τα αντιμετωπίσουν, και η μείωση τζίρου, καθώς και η μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πολυεθνικές, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού εισοδήματος.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει. Υπάρχει μία αλλαγή προτεραιοτήτων. Ο κόσμος προτιμά την εστίαση, τον τουρισμό, τις διακοπές και γενικά στιγμές ανακούφισης. Τώρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα καθεστώς σκληρού ανταγωνισμού και σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Τα φυσικά καταστήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όμως, κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου! Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν και οι καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να το καταλάβει και η πολιτεία, η οποία νομοθετεί πάντα υπέρ των μεγάλων παικτών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε 406 σημεία επιβεβαιώνουν τους φόβους μας. Ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την περίοδο των θερινών εκπτώσεων στο κέντρο της Αθήνας και στις περιφερειακές αγορές ήταν χειρότερος κατά 71,3%, ίδιος κατά 22,6%, και βελτιωμένος κατά 5,5%.

Αυτό όμως είχε συμβεί και πέρσι!

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ χρειάζονται μία σταθερότητα και μία προστασία, τις περισσότερες φορές χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Δεν θέλουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αγωνίζονται μόνο για να επιβιώσουν, θέλουμε να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν, γιατί όταν μεγαλώνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μεγαλώνει ολόκληρη η οικονομία!

(Ο Θάνος Τσαγγάρης είναι Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών)