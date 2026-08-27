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Δεύτερη πυρκαγιά σε μόλις λίγες ημέρες εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στο Γκάζι.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξερράγη λόγω κάποιας βλάβης, χωρίς να επεκταθεί στο υπόλοιπο κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα. Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο κτήριο, προκειμένου να μην επεκταθούν τα όποια προβλήματα.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, τα ξημερώματα της Κυριακής (23/08) προκλήθηκε πάλι πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού στην Τεχνόπολη στο Γκάζι από μπαταρίες τροφοδοσίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος για 36 ώρες.