Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε χτες ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30% ενώ στην ουσία η κυβερνητική παρέμβαση περιλαμβάνει δύο βασικά μέτρα στήριξης: την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και την απευθείας επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, με στόχο την άμεση μείωση της τιμής του για τους καταναλωτές.

myΘέρμανση της ΑΑΔΕ

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, ενώ η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι που θα ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, έως τις αρχές Δεκεμβρίου, θα μπορούν να λάβουν προκαταβολή που αντιστοιχεί περίπου στο 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, δηλαδή το 2025-2026.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή προβλέπεται να ανέλθει στο 65% του ποσού που δικαιούνται, έναντι 50% που ίσχυε προηγουμένως. Οι επόμενες καταβολές αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις επιλέξιμες καταναλώσεις.

Το επίδομα θέρμανσης αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών της κύριας κατοικίας τους. Δικαιούχοι μπορούν να είναι άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες και πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η ενίσχυση χορηγείται για μία μόνο κύρια κατοικία.

Ενδεικτικό των αναγκών που καλύπτει το μέτρο είναι τα στοιχεία της προηγούμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, 603.685 νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θέρμανσης, 182.724 φυσικό αέριο, 311.487 ηλεκτρική ενέργεια και 23.795 καυσόξυλα.

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Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών ορίων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Παράλληλα, για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και για την ακίνητη περιουσία. Η συνολική αντικειμενική αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες. Το όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ποσό που θα λάβει τελικά κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, την περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση ένα ποσό αναφοράς, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού. Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ποσό αναφοράς αυξάνεται στα 390 ευρώ, από 300 ευρώ που ήταν την προηγούμενη περίοδο. Οι κλιματικοί συντελεστές κυμαίνονται από 0,12 έως 1,62, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές ανάγκες θέρμανσης ανά περιοχή.

Ειδικότερα, για οικισμούς όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Σε περιοχές με ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, όπου ο συντελεστής φτάνει ή ξεπερνά το 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή της αίτησής τους.

Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να δηλώσουν τα προσωπικά και φορολογικά τους στοιχεία, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τη διεύθυνση και τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας, καθώς και το είδος καυσίμου ή ενέργειας για το οποίο ζητούν την επιδότηση.

Εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, θα πρέπει να καταχωριστεί και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που την παραχωρεί. Απαραίτητη είναι, επίσης, η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης.

Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης και η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή καταβολή του επιδόματος. Η ενίσχυση αναμένεται να προσφέρει οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα, με το τελικό ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση, το μέσο θέρμανσης και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.