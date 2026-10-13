Ευρωπαϊκή ειδοποίηση για σαλμονέλα σε κατεψυγμένο γύρο κοτόπουλο - Τα συμπτώματα που χρήζουν προσοχής.

Σοβαρή προειδοποίηση για την ασφάλεια τροφίμων εκδόθηκε στη Φινλανδία, μετά τον εντοπισμό του βακτηρίου Salmonella Enteritidis σε κατεψυγμένο γύρο κοτόπουλο ελληνικής προέλευσης. Το προϊόν δεσμεύτηκε από τον υπεύθυνο φορέα στη Φινλανδία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση που καταχωρίστηκε στις 12 Οκτωβρίου. Η ειδοποίηση εκδόθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF), έπειτα από κοινοποίηση που υπέβαλε η Φινλανδία για κατεψυγμένο γύρο κοτόπουλου με χώρα προέλευσης την Ελλάδα

Εντοπίστηκε σαλμονέλα στις παρτίδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το βακτήριο Salmonella Enteritidis εντοπίστηκε στο πλαίσιο ελέγχου που διενήργησε η ίδια η εταιρεία. Η αξιολόγηση του κινδύνου χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρή», με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί προειδοποίηση στο ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για την ασφάλεια τροφίμων. Ως μέτρο αντιμετώπισης, αναφέρεται ότι το προϊόν δεσμεύτηκε και δεν διατέθηκε προς πώληση στην αγορά.

Τι είναι η Salmonella Enteritidis

Η Salmonella Enteritidis είναι βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σαλμονέλωση, μια τροφιμογενή λοίμωξη. Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες, ενώ η βαρύτητα της νόσησης διαφέρει ανάλογα με τον ασθενή. Η κύρια επιπλοκή της σαλμονέλωσης, ιδίως στα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους, είναι η αφυδάτωση.

Σαλμονέλα: Τα συμπτώματα που πολλοί μπερδεύουν με γαστρεντερίτιδα

Η σαλμονέλα είναι μια ομάδα επικίνδυνων βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η τροφική δηλητηρίαση συμβαίνει όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό που έχει μολυνθεί με μικρόβια, τοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες. Τα μικρόβια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα. Τα παράσιτα είναι έμβια όντα (οργανισμοί) που ζουν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια ενός άλλου οργανισμού. Συνήθως, η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί λοίμωξη του εντέρου, που ονομάζεται γαστρεντερίτιδα. Αυτή η λοίμωξη οδηγεί σε διάρροια και ναυτία (εμετό). Η σαλμονέλα μπορεί να μολύνει το κρέας, τα αυγά, το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα ζώα. Η υψηλή θερμοκρασία στο μαγείρεμα του κρέατος συνήθως σκοτώνει τα βακτήρια της σαλμονέλας. Οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν αν καταναλώσουν κρέας που δεν έχει μαγειρευτεί σε αρκετά μεγάλη θερμοκρασία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν καταναλώσουν ωμά αυγά, ή γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα μολυσμένα με σαλμονέλα. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες μέσα σε 8-72 ώρες. Οι περισσότεροι υγιείς γενικότερα άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευθούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδα.Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4-7 ημέρες.

Τα πιθανά σημάδια και συμπτώματα περιλαμβάνουν:

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