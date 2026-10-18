Οι δύο επιβαίνοντες -ημεδαποί ηλικίας 41 με 58 ετών- εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν.

Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που κατέπεσε στην περιοχή Κονταριώτισσα, στην Πιερία. Πρόκειται για δύο άνδρες, 41 και 58 ετών, οι οποίοι ανασύρθηκαν από την πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από διερχόμενο πολίτη στις 13.40 ότι είδε ένα αεροπλάνο να πέφτει. Δυνάμεις της Αστυνομίας , μαζί με δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε κοίτη ποταμού, χωρίς νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

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