Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 18/10.

Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, στην Κονταριώτισσα Πιερίας σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δυο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους τα οποία επέβαιναν στο αεροσκάφος, το οποίο έπεσε μέσα σε κοίτη ποταμού, χωρίς νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οι δυο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν έξω από το αεροσκάφος, χωρίς τις αισθήσεις τους. Τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.