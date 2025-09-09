Games
Υγεία

Στη λίστα των βασικών φαρμάκων του ΠΟΥ οι ουσίες των Ozempic και Mounjaro - Έκκληση για φθηνά γενόσημα

Φωτογραφία: David J. Phillip/AP
Η υψηλή τιμή τους, που μπορεί να ξεπερνά για παράδειγμα τα 1.000 δολάρια μηνιαίως στις ΗΠΑ, «περιορίζει την πρόσβαση σε αυτά τα σκευάσματα».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε σήμερα, για πρώτη φορά, τη νέα γενιά επιτυχημένων θεραπειών κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη ζητώντας παράλληλα να διατεθούν φθηνότερες γενόσημες εκδοχές για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο ΠΟΥ πρόσθεσε τη σεμαγλουτίδη - το δραστικό συστατικό των Ozempic και Wegovy της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας Novo Nordisk -, τη ντουλαγλουτίδη και τη λιραγλουτίδη, καθώς και την τιρζεπατίδη - που χρησιμοποιείται στο σκεύασμα Mounjaro της Eli Lilly - στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του, ο οποίος ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια.

Με βάση τα στοιχεία του οργανισμού, περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν το 2021 από ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία – περισσότεροι από όσους πέθαναν από τις βασικές, θανατηφόρες μολυσματικές ασθένειες, την ελονοσία, τη φυματίωση και το AIDS μαζί.

Οι νέες θεραπείες για τον διαβήτη και την παχυσαρκία ενισχύουν τη δράση μιας ορμόνης που επηρεάζει την έκκριση ινσουλίνης (GLP-1) και γενικότερα το αίσθημα κορεσμού.

Αρχικά τα σκευάσματα αυτά αναπτύχθηκαν για τον διαβήτη, όμως έχουν δείξει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους και θεωρούνται από τους ειδικούς μια σημαντική θεραπευτική πρόοδος, παρά τους περιορισμούς.

Ωστόσο η υψηλή τιμή τους, που μπορεί να ξεπερνά για παράδειγμα τα 1.000 δολάρια μηνιαίως στις ΗΠΑ, «περιορίζει την πρόσβαση σε αυτά τα σκευάσματα», παρατήρησε ο ΠΟΥ εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι χαμηλού εισοδήματος χώρες θα τα στερηθούν.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές οι «σωτήριες» ενέσιμες θεραπείες θα φτάσουν σε αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο, ο ΠΟΥ ζήτησε «να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός μέσω των γενόσημων φαρμάκων για να μειωθούν οι τιμές».

Σύμφωνα με τον Άντριου Χιλ, ερευνητή φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, μελέτες δείχνουν ότι η γενόσημη σεμαγλουτίδη θα μπορούσε να παραχθεί μαζικά στην Ινδία με κόστος μόλις 4 δολάρια τον μήνα.

Η πατέντα της σεμαγλουτίδης θα λήξει το 2026 σε ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένου του Καναδά, της Ινδίας και της Κίνας, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων.

Εκτός από τον διαβήτη και την παχυσαρκία τα σκευάσματα αυτά φαίνεται να συνδέονται με τη βελτίωση διάφορων παθολογιών.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, ο κίνδυνος νοσηλείας ή πρόωρου θανάτου μειώνεται κατά 40% στους ασθενείς που πάσχουν από καρδιακά προβλήματα και λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα.

Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονταν από την παχυσαρκία και περισσότεροι από 800 εκατομμύρια από διαβήτη το 2022, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Με πληροφορίες από AFP, AΠΕ

