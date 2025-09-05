Games
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό δικαιούνται και το επίδομα αλλοδαπής και στην οικογενειακή παροχή

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό δικαιούνται και το επίδομα αλλοδαπής και στην οικογενειακή παροχή Φωτογραφία: UNSPLASH
Το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι τα δύο επιδόματα έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και γι’ αυτό μπορούν να δίνονται σωρευτικά.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έδωσε οριστική απάντηση σε ένα ζήτημα που απασχολούσε εδώ και χρόνια πολλούς πολιτικούς, στρατιωτικούς και διπλωματικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό. Με γνωμοδότησή του ξεκαθάρισε ότι όσοι λαμβάνουν προσαυξημένο επίδομα αλλοδαπής επειδή έχουν παιδιά, δικαιούνται ταυτόχρονα και την οικογενειακή παροχή που προβλέπει ο νόμος 4354/2015.

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει γιατί αρκετές υπηρεσίες θεωρούσαν ότι η προσαύξηση στο επίδομα αλλοδαπής κάλυπτε ουσιαστικά την ίδια ανάγκη με την οικογενειακή παροχή. Με απλά λόγια, έλεγαν ότι δεν μπορεί ένας υπάλληλος να παίρνει δύο διαφορετικά επιδόματα για τον ίδιο λόγο, δηλαδή επειδή έχει παιδιά. Αυτό είχε δημιουργήσει ανισότητες, αφού άλλοι υπάλληλοι τα λάμβαναν και τα δύο και άλλοι μόνο το ένα.

Το ΝΣΚ όμως γνωμοδότησε ότι τα δύο επιδόματα έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και γι’ αυτό μπορούν να δίνονται σωρευτικά. Η οικογενειακή παροχή είναι σταθερή και δίνεται σε όλους τους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από το πού υπηρετούν, για να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια. Το επίδομα αλλοδαπής, από την άλλη, έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα: προορίζεται να καλύψει το αυξημένο κόστος ζωής και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο εξωτερικό. Η προσαύξηση λόγω τέκνων, σημειώνει το ΝΣΚ, δεν αναιρεί τον διαφορετικό σκοπό της οικογενειακής παροχής.

Η γνωμοδότηση, που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά χιλιάδες υπαλλήλους σε πρεσβείες, προξενεία, στρατιωτικές αποστολές και άλλες υπηρεσίες στο εξωτερικό, βασίστηκε και σε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

