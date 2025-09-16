Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Παναγής, τόνισε ότι η Noval Property παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2025, υπογραμμίζοντας τη σημασία των νέων έργων που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της για ανάπτυξη ποιοτικών, ανθεκτικών και βιώσιμων ακινήτων.

Η Noval Property ανακοίνωσε ότι η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 679 εκατ. ευρώ, έναντι 648,3 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, καταγράφοντας αύξηση 30,7 εκατ. ευρώ ή 5%.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στη σύναψη νέων συμβάσεων και στην ανανέωση υφιστάμενων μισθώσεων με ευνοϊκότερους όρους. Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) διαμορφώθηκε σε 11 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 73% έναντι του 2024.

Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) της εταιρείας έφτασε τα 533,2 εκατ. ευρώ ή 4,22 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 519,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, καταγράφοντας αύξηση 3%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 57,3 εκατ. ευρώ, από 72,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στο πρόγραμμα ανάπτυξης. Το Ardittos House, ακίνητο μικτής χρήσης στην Αθήνα, παραδόθηκε με πάνω από το μισό της μισθώσιμης επιφάνειας του οικιστικού τμήματος ήδη μισθωμένο. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το νέο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, το οποίο παραδόθηκε στους μισθωτές τον Ιούλιο. Στην οδό Κηφισίας 199, επίσης στο Μαρούσι, έχει ήδη προμισθωθεί το 34% του υπό ανακατασκευή κτηρίου γραφείων σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, με την ολοκλήρωση του έργου να αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Παναγής, τόνισε ότι η Noval Property παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2025, υπογραμμίζοντας τη σημασία των νέων έργων που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της για ανάπτυξη ποιοτικών, ανθεκτικών και βιώσιμων ακινήτων. Παράλληλα, ανέδειξε τη δυναμική ζήτηση για γραφειακούς χώρους υψηλών προδιαγραφών, σημειώνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε νέες αναπτύξεις, αναβαθμίσεις και πιθανές εξαγορές με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους και τους συνεργάτες της.