ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων 44% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 84% στο πρώτο εξάμηνο 2025

Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 44% και ανήλθαν σε 1,957 δισ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 44% και ανήλθαν σε 1,957 δισ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) αυξήθηκε κατά 84%, φθάνοντας τα 317 εκατ. ευρώ με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16% έναντι 12% σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.

Αξιοσημείωτη είναι η απόδοση του τομέα Παραχωρήσεων, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να κινούνται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 100% και 114% αντίστοιχα), αντιστοιχώντας σε 53% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 41% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 49%. Τέλος, στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό συνεχίστηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία και διατήρηση μεριδίων αγοράς.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμες και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.ά.

Τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ έναντι 57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη), διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σημαντική εξέλιξη για τη στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την παρουσία του στον τομέα της ενέργειας αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία με τη Motor Oil για τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας με τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο Ομίλων στον συγκεκριμένο τομέα και τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού πόλου υπό κοινό έλεγχο (50/50).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την πλήρωση σειράς αιρέσεων (Αρχή Ανταγωνισμού, ΡΑΑΕΥ, Γ.Σ. εταιρειών), αναμένεται στις αρχές του 2026. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να λάβει μετρητά ύψους 128 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (προσαρμοσμένο καθαρό χρέος της μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 117 εκατ. ευρώ, έναντι 153 εκατ. ευρώ την 31.12.2024. Το συνολικό προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) ανήλθε σε 3,120 δισ. ευρώ, έναντι 3,258 δισ. ευρώ την 31.12.2024.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 83 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκαν σε 1,464 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 748 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής.