Η «Δήλωση Προθέσεων» ΔΕΠΑ Εμπορίας–Naftogaz, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία, η εκπνοή της πρότασης του Euronext για την ΕΧΑΕ και οι νέες εταιρείες του Γιάννη Μυτιληναίου

«Δήλωση Προθέσεων»

Η συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας–Naftogaz για την προμήθεια φυσικού αερίου τον χειμώνα 2025–2026 που υπογράφηκε στο περιθώριο της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι απλή στην εφαρμογή της. Για το λόγο αυτό και είναι «Δήλωση Προθέσεων» και όχι δεσμευτική συμφωνία. Η υλοποίησή της «Δήλωσης Προθέσεων» για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας προϋποθέτει μια αλυσίδα επιχειρησιακών, τεχνικών και εμπορικών βημάτων που μέχρι στιγμής δεν έχουν προετοιμαστεί επαρκώς. Το υπάρχον πλαίσιο –όπως διαμορφώνεται από τη δημιουργία της Atlantic–See LNG Trade, τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις με τη Venture Global, την ανάγκη εξασφάλισης στόλου LNG carriers και την ακόμη μη ώριμη αξιοποίηση του «Κάθετου Διαδρόμου» σε πλήρη δυναμικότητα– δείχνει ότι η μετάβαση από την πολιτική εξαγγελία στην επιχειρησιακή εφαρμογή θα είναι απαιτητική. Αν και η Atlantic–See LNG Trade αποτελεί την εμπορική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα παραδοθεί το αμερικανικό LNG προς την Ουκρανία, η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο οργάνωσης (σ.σ. συστάθηκε προ 13 ημερών). Τα μακροχρόνια συμβόλαια με τη Venture Global αρχίζουν το 2030, ενώ η συμφωνία με τη Naftogaz αφορά τον χειμώνα 2025–2026, γεγονός που σημαίνει ότι οι ποσότητες που θα παραδοθούν θα χρειαστεί να εξασφαλιστούν στη spot ή short–term αγορά LNG. Αυτό αυξάνει το εμπορικό ρίσκο, καθώς απαιτείται μεταφορική (ναυτιλιακή) ικανότητα, δεσμευμένες υποδομές αεριοποίησης και εύρος χρηματοδότησης που σήμερα δεν είναι πλήρως διαθέσιμα. Παράλληλα, ο σχεδιαζόμενος ιδιόκτητος στόλος τεσσάρων LNG carriers, που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη λειτουργία της Atlantic–See LNG Trade με βιώσιμους όρους, δεν πρόκειται να είναι έτοιμος στο ορατό μέλλον, δεδομένου ότι η ναυπήγηση τέτοιων πλοίων απαιτεί τουλάχιστον 30–36 μήνες. Ως εκ τούτου, για τις ανάγκες της συμφωνίας με τη Naftogaz θα απαιτηθεί είτε βραχυχρόνια ναύλωση είτε συνεργασία με υφιστάμενους στόλους, επιβαρύνοντας το κόστος και μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η διέλευση του LNG μέσω του Route 1 απαιτεί πλήρη τεχνική ευθυγράμμιση των διαχειριστών δικτύου της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Αν και το πρόγραμμα συνεργασίας προχωρά, υπάρχουν τμήματα των διασυνδέσεων που δεν λειτουργούν ακόμη με τη σταθερότητα και τη δυναμικότητα που απαιτεί η χειμερινή αιχμή. Η Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί αυξημένες ροές από Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση των Βαλκανίων παραμένει ευμετάβλητη και η τοπική αγορά μπορεί να βρεθεί σε συνθήκες συμφόρησης. Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η «Δήλωση Προθέσεων» που συνομολόγησαν ΔΕΠΑ Εμπορίας–Naftogaz πιθανότατα θα παραμείνει στο επίπεδο των προθέσεων.

Εκπνέει η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης του Euronext για την ΕΧΑΕ ολοκληρώνεται σήμερα στις 14:00, σηματοδοτώντας το τελευταίο στάδιο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το Euronext έχει προγραμματίσει να δημοσιοποιήσει τα ποσοστά συμμετοχής στις 19 Νοεμβρίου 2025, ενώ στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται η παράδοση των μετοχών του ανταλλάγματος στους μετόχους που αποδέχθηκαν την πρόταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έως χθες το βράδυ την προσφορά την είχαν αποδεχθεί μέτοχοι που κατείχαν το 60% των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο, εφόσον το Euronext αποκτήσει ποσοστό άνω του 90%, αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία Δικαιώματος Εξαγοράς για τις υπόλοιπες μετοχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την παραλαβή μετοχών βάσει της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής είτε την παραλαβή μετρητών, σύμφωνα με το προσφερόμενο τίμημα των 5,98 ευρώ ανά μετοχή. Όσοι δεν υποβάλουν επιλογή θα λάβουν αυτοδικαίως μετοχές του Euronext. Σε περίπτωση που, μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς, το Euronext ξεπεράσει το 95% των δικαιωμάτων ψήφου, προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διαγραφή των μετοχών της ΕΧΑΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντιθέτως, εάν η εταιρεία αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% συν μία μετοχή αλλά μικρότερο του 90%, οι μετοχές της ΕΧΑΕ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται κανονικά στο χρηματιστήριο. Το Euronext, ωστόσο, θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα μέτρα μετά τη δημόσια πρόταση, όπως προβλέπει το πληροφοριακό δελτίο. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η συμμετοχή του Euronext υπερβεί τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό αλλά παραμείνει κάτω από το όριο του 90%, ο προτείνων διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση του Ομίλου ΕΧΑΕ. Στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνεται η απόσχιση του κλάδου των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων σε νέα αδειοδοτημένη εταιρεία (NewCo), η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς. Στο επίπεδο της ΕΧΑΕ θα παραμείνουν οι μετοχές της NewCo και οι λοιπές συμμετοχές της, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσει πώληση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων στον Προτείνοντα υπό όρους αγοράς και, στη συνέχεια, η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, με διανομή των εσόδων στους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους. ατά το πληροφοριακό, το Euronext διατηρεί τη δυνατότητα να εφαρμόσει οποιαδήποτε νόμιμα επιτρεπόμενη διαδικασία για την πλήρη απόκτηση των μετοχών και τη βέλτιστη οργάνωση της εταιρικής, νομικής, οικονομικής και φορολογικής δομής του Ομίλου ΕΧΑΕ, σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με σεβασμό προς τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και των εργαζομένων.

Η ικανοποίηση πελατών

Η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ και η ανταλλαγή των ελληνικών μετοχών με τίτλους του ευρωπαϊκού ομίλου φέρνουν στο προσκήνιο εύλογα ερωτήματα για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του νέου εταιρικού περιβάλλοντος στο οποίο θα εισέλθουν τα μέλη του Χρηματιστήριου Αθηνών και οι Έλληνες επενδυτές. Η τελευταία Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών του Euronext αναδεικνύει μια σύνθετη εικόνα, με ισχυρά σημεία αλλά και εμφανείς αδυναμίες σχετικά με τη λειτουργία επιμέρους τομέων του Ομίλου. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας αφορά στις εταιρικές υπηρεσίες του Ομίλου, όπου ο δείκτης ικανοποίησης (NPS) κατέγραψε θεαματική πτώση. Οι Corporate Services – πλην της πλατφόρμας iBabs – υποχώρησαν από το εξαιρετικό +52 του 2023 στο +20 το 2024, ενώ το iBabs βυθίστηκε από +18 σε μόλις +8. Το iBabs, αποτελεί ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης συνεδριάσεων και χρησιμοποιείται ευρέως από διοικητικά συμβούλια, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις για τη διοργάνωση και παρακολούθηση συναντήσεων. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε και στις υπηρεσίες εισαγωγών νέων εταιρειών, όπου ο δείκτης Debt & Equity Listing μειώθηκε από +37 σε +31, υποδεικνύοντας ότι οι διαδικασίες εισαγωγής δεν θεωρούνται πλέον εξίσου αποδοτικές. Πτώση, αν και μικρότερη, καταγράφηκε και στη θεματοφυλακή μέσω Euronext Securities, από +42 σε +39, ένδειξη ότι οι προσδοκίες ξεπερνούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παρά τα σημάδια κόπωσης σε συγκεκριμένους τομείς, ο συνολικός δείκτης NPS της Euronext διαμορφώθηκε στο +37, υψηλότερα από το +34 του 2023, γεγονός που αποτυπώνει ενίσχυση της γενικής ικανοποίησης των πελατών. Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στις υπηρεσίες προς τα μέλη διαπραγμάτευσης, όπου ο δείκτης ανέβηκε από +31 σε +44, επιβεβαιώνοντας βελτιώσεις στη σταθερότητα και στην τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας. Σημαντική ενίσχυση διαπιστώνεται και στον τομέα εκκαθάρισης, από +10 σε +23, ενώ κρίσιμες υποδομές όπως τα market data και τα κεντρικά αποθετήρια διατηρούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι κατά πόσο η διοίκηση του Euronext θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προαναφερόμενες αδυναμίες ειδικά από τη στιγμή που τους επόμενους μήνες θα πρέπει να ενσωματώσει και μια αρκετά μεγάλη χρηματιστηριακή αγορά όπως η ελληνική.

To Capital Markets Day της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ αναμένεται να δημοσιοποιήσει αύριο, 18 Νοεμβρίου 2025, τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου, ωστόσο το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται στην ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου κατά το Capital Markets Day στο Λονδίνο. Εκεί ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης θα παρουσιάσει αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου, αλλά και το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2026-2028, το οποίο θεωρείται κομβικό για την περαιτέρω πορεία της εταιρείας. Οι αναλυτές θα εξετάσουν διεξοδικά τον ρυθμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ΑΠΕ και κατά πόσο είναι ρεαλιστικός ο στόχος ισχύος 11,8 GW έως το 2027, καθώς και την εξέλιξη του pipeline σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να δοθεί στο μείγμα τεχνολογιών ως το 2028, στη βιωσιμότητα των αποδόσεων κεφαλαίου σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας τιμών ενέργειας, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. Στο επίκεντρο θα τεθεί και ο ρόλος της ευέλικτης παραγωγής, που ήδη αντιστοιχεί στο 52% της παραγωγής, όπως και η στρατηγική της εταιρείας για σταθεροποίηση των εσόδων σε μια αγορά με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ και αυξημένο ρίσκο από τη μεταβλητότητα στη χονδρεμπορική αγορά. Παράλληλα, οι αναλυτές θα αναζητήσουν απαντήσεις για το πολυετές επενδυτικό σχέδιο των δικτύων την περίοδο 2026-2028, τις ρυθμιστικές αποδόσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία, τον ρυθμό εισαγωγής έξυπνων μετρητών και το αναμενόμενο όφελος στη μείωση απωλειών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις θα συνδέονται με τους στόχους ενίσχυσης της δυναμικότητας υποδοχής νέων έργων ΑΠΕ. Εξίσου κρίσιμη θεωρείται η συζήτηση για την τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα της ΔΕΗ. Οι αναλυτές αναμένεται να ζητήσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο αποτίμησης του FTTH ως ξεχωριστού πυλώνα ανάπτυξης, την προβλεπόμενη διείσδυση και αύξηση εσόδων έως το 2028, καθώς και τη συνεισφορά στο EBITDA από τη διεύρυνση του retail χαρτοφυλακίου — από τον όμιλο Κωτσόβολος μέχρι τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την ηλεκτροκίνηση. Κεντρικό ερώτημα θα αποτελέσει επίσης εάν το τηλεπικοινωνιακό σκέλος της εταιρείας μπορεί να εξελιχθεί σε asset με χαρακτηριστικά ρυθμιζόμενης απόδοσης ή σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο. Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής στρατηγικής, η παρουσίαση στο Λονδίνο αναμένεται να επικεντρωθεί στο ακριβές CAPEX guidance για την περίοδο 2026-2028 και στη δυνατότητα της PPC να διατηρήσει τον δείκτη μόχλευσης εντός των στόχων. Οι επενδυτές θα ζητήσουν ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα πιθανής αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σκοπεύει να συνδυάσει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα με σταθερή μερισματική πολιτική. Τέλος, οι αναλυτές αναμένεται να αναζητήσουν ενημέρωση για την επίτευξη των στόχων μείωσης της έντασης εκπομπών CO₂ έως το 2028, το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης Science-Based Targets καθώς και για τις πρωτοβουλίες της ΔΕΗ στη διαχείριση βιοποικιλότητας και κοινωνικών θεμάτων στις περιοχές όπου αναπτύσσονται έργα ΑΠΕ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Ukrhydroenergo

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο περιθώριο της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Ukrhydroenergo, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός μεγάλου έργου αντλησιοταμίευσης, ενταγμένου στο εθνικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της Ουκρανίας. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της χώρας για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου. Η Ukrhydroenergo έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εγκατάστασης υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας στους υδροηλεκτρικούς της σταθμούς, το οποίο η διοίκησή της χαρακτηρίζει ως «σημείο υπερηφάνειας» και καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική της πορεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον συνδυασμό υδροηλεκτρικών μονάδων με συστήματα ταχείας αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) συνολικής ισχύος 212 MW και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 63,9 MW. Οι νέες υβριδικές εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν σε πέντε μεγάλα υδροηλεκτρικά συγκροτήματα της χώρας: στο σύμπλεγμα Kyiv HPP και PSP, στα Kaniv HPP, Kremenchuk HPP, Seredniodniprovska HPP, καθώς και στο συγκρότημα Dnister HPP και PSP. Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες άμεσης απόκρισης του δικτύου και δημιουργεί πιο ευέλικτες εφεδρείες, κρίσιμες σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που δοκιμάζεται από υψηλή μεταβλητότητα και συχνές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, η αντλησιοταμίευση —η πιο ώριμη τεχνολογία μεγάλης κλίμακας για την αποθήκευση ενέργειας— αποκτά κομβικό ρόλο. Με τη δυνατότητα μεταφοράς νερού σε υψηλότερη δεξαμενή όταν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής και της επαναφοράς του μέσω υδροστροβίλων στο δίκτυο όταν αυξάνεται η ζήτηση, προσφέρει την απαραίτητη μακροχρόνια αποθήκευση που δεν μπορούν να καλύψουν οι μπαταρίες. Η τεχνογνωσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα αυτό έρχεται να συμπληρώσει το υβριδικό ενεργειακό μοντέλο της Ukrhydroenergo, προσθέτοντας το «ενεργειακό απόθεμα» που χρειάζεται η Ουκρανία για να σταθεροποιεί την παραγωγή και να αξιοποιεί οικονομικότερα την παραγόμενη ενέργεια.

Οι νέες εταιρείες του Γιάννη Μυτιληναίου

Ο επιχειρηματίας- εφοπλιστής Γιάννης Μυτιληναίος προχώρησε μέσω της κυπριακής του εταιρείας Nioval Ltd στην ίδρυση δυο νέων εταιρειών με την επωνυμία Sea Front Bliss Ι και Sea Front Bliss ΙΙ. Η πρώτη ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύτερη με κεφάλαιο 1,1 εκατ. ευρώ. Κύριο αντικείμενο των δύο εταιρειών αποτελεί η εκμίσθωση, διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, με δυνατότητα επέκτασης και στον τομέα της αγοραπωλησίας. Και στις δύο εταιρείες μετέχουν στη Διοίκηση οι κόρες του επιχειρηματία Ιόλη και Αμαλία Μυτιληναίου.

Οι άδειες διαμονής σε επενδυτές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει αναλυτικά τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 98 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023) και αφορά τόσο στελέχη ημεδαπών επιχειρήσεων όσο και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και επενδυτές που συμμετέχουν σε ελληνικές εταιρείες. Σύμφωνα με την απόφαση, άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας μπορούν να λάβουν πολίτες τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε ελληνική εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 33% και καταβεβλημένο κεφάλαιο 500.000 ευρώ, ή που κατέχουν τίτλους ίσης αξίας σε εισηγμένες εταιρείες. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας σε μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών με κύκλο εργασιών ή ενεργητικό τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συγκεκριμένη θέση. Η απόφαση προσδιορίζει με λεπτομέρειες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά —από βεβαιώσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο και πιστοποιητικά ΓΕΜΗ έως οικονομικές καταστάσεις και έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση— τα οποία πρέπει να είναι πρόσφατα και να επανακατατίθενται εφόσον παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος ισχύος τους πριν από την εξέταση του αιτήματος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον έλεγχο της διακράτησης της επένδυσης. Η Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης αναλαμβάνει την παρακολούθηση κάθε μεταβολής που αφορά την κατοχή των τίτλων ή τη θέση των στελεχών στις εταιρείες. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να δηλώνεται εντός ενός μηνός, ενώ η μη συμμόρφωση συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας διαμονής.

Άγονος διαγωνισμός

Στα μέσα Σεπτεμβρίου σας είχαμε ενημερώσει πως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είχε προκηρύξει διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου που ανήκει στο Κληροδότημα Μιχάλη και Ευτυχίας Λαμπρινού. Πρόκειται για διαμέρισμα 131,4 τετραγωνικών μέτρων στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου 22 στο Κολωνάκι. Το ακίνητο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είχε ορισθεί σε τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης, υπό τους ίδιους ή ελαφρώς διαφοροποιημένους όρους. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα είχε οριστεί στα 2.170 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το ζητούμενο ποσό αντιστοιχούσε σε περίπου 16,67 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο – χαμηλότερο από τη μέση τιμή ενοικίασης στο Κολωνάκι τον Αύγουστο του 2025, που είχε διαμορφωθεί στα 19,37 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο – δεν εκδηλώθηκε τελικά ενδιαφέρον. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ακόμη και τιμές θεωρητικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο κρίνονται, στην πράξη, υψηλές για την τρέχουσα ζήτηση στην περιοχή.