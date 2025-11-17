Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τη μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν στις 15 Νοεμβρίου 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την UKRHYDROENERGΟ (Ukranidο Energy), σηματοδοτώντας την πρώτη συμφωνία μεταξύ ελληνικού και ευρωπαϊκού ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας.

Με τη συμφωνία αυτή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως της μεγαλύτερης και πιο αξιόπιστης εταιρείας υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Η ανάπτυξη και υλοποίηση από κοινού θα περιλαμβάνει:

Αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage)

Νέο αντλιοστάσιο ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ, με τα δύο παραπάνω έργα να βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία. Αυτά τα έργα θα υλοποιηθούν πρώτα στο πλαίσιο του MoU, ενώ εξετάζονται παράλληλα και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα της χώρας.

Στρατηγική σημασία

Η Ukrhydroenergo (Ukranidο Energy) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και ανήκει κατά 100% στο κράτος. Η ΤΕΡΝΑ, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης. Σήμερα υλοποιεί το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα.

Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει στην Ουκρανία η ΤΕΡΝΑ, θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας. Τα έργα αναμένεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Ποια είναι η Ukrhydroenergo

H Ukrhydroenergo (Ukranidο Energy) ιδρύθηκε το 1994 και ανήκει στις 15 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας και διαθέτει 10 υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο.

H εταιρεία έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το 2014, υλοποιεί συμβάσεις με την ΕΤΕπ που εστιάζουν στην ανακατασκευή και αναβάθμιση υδροηλεκτρικών μονάδων.