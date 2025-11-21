Ο τομέας Παραχωρήσεων αποτέλεσε τον βασικό μοχλό κερδοφορίας, συνεισφέροντας το 57% του συνολικού adj. EBITDA.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξήθηκαν κατά 28,7% στο 9μηνο 2025 και ανήλθαν σε 2,8749 δισ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) ενισχύθηκε κατά 66,2%, φθάνοντας τα 463,9 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 16,1% από 12,5%.

Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 96,1% και η λειτουργική κερδοφορία κατά 112,2%, ενισχυμένα από τη συμβολή της νέας παραχώρησης της Αττικής Οδού αλλά και την άνοδο της κυκλοφορίας στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου. Οι κυκλοφοριακοί όγκοι κατά το 9μηνο αυξήθηκαν κατά 4,6% στην Αττική Οδό, 3,6% στη Νέα Οδό, 16,5% στην Κεντρική Οδό και 4,6% στην Ολυμπία Οδό.

Ισχυρή ήταν η επίδοση και στον τομέα Κατασκευής, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 34,3% και η λειτουργική κερδοφορία κατά 35,7%. Το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο διαμορφώθηκε σε 6,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ μαζί με τα προς υπογραφή έργα το συνολικό ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 9,2 δισ. ευρώ, με το 75% να αφορά έργα χαμηλού ρίσκου ιδίων ή ιδιωτικών επενδύσεων.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές, ο Όμιλος διατήρησε ικανοποιητική κερδοφορία παρά τη μεταβλητότητα της αγοράς. Η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων αλλά υψηλότερα έσοδα λόγω των αυξημένων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, ενώ από τα τέλη του τρίτου τριμήνου σημειώνεται αύξηση οικιακών πελατών. Επιπλέον, η νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή συμβάλλει πλέον θετικά στα αποτελέσματα, ενώ η παραγωγή της μονάδας ΗΡΩΝ ανήλθε σε 1,2 TWh. Θετική επίδραση είχε και η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη για τη ΔΕΗ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι διατηρήσιμη, στηριζόμενη κυρίως στις παραχωρήσεις που εξασφαλίζουν σταθερές και μακροπρόθεσμες ροές εσόδων. Νέες παραχωρήσεις, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ, αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα από το 2026 και μετά.

Τα κέρδη προ φόρων για το 9μηνο διαμορφώθηκαν σε 133 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 124,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 106,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11%.

Ο καθαρός δανεισμός της μητρικής μειώθηκε στα 145 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του Ομίλου ανήλθε σε 3,107 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 1,971 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,222 δισ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ομίλου.