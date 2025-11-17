Υπό κατασκευή παραμένουν τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του έργου, στο βόρειο τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα καταλήγουν στην Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, το μεγάλο έργο υποδομής που υλοποιείται από την ΤΕΡΝΑ, αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Με συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων και προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ, ο νέος αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη, προσφέροντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ενώ συνδέει με σύγχρονες προδιαγραφές την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία 136 χιλιόμετρα ασφαλούς και πλήρως λειτουργικού αυτοκινητοδρόμου, από τον Η/Κ που συναντά τον άξονα Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλαμπάκας. Υπό κατασκευή παραμένουν τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του έργου, στο βόρειο τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα καταλήγουν στην Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2025, η συνολική πρόοδος του βόρειου τμήματος ανέρχεται στο 87,7%, με την κατασκευαστική εξέλιξη ανά κατηγορία να αποτυπώνεται εντυπωσιακά: οι σήραγγες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99,89%, οι γέφυρες σε 99,08%, τα χωματουργικά σε 99,54%, ενώ στα ασφαλτικά το ποσοστό έχει φθάσει στο 66,57%.

Παράλληλα, διαθέσιμο είναι και το πιο πρόσφατο βίντεο προόδου των εργασιών για τον Νοέμβριο 2025, το οποίο παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα του έργου στο τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλαμπάκας έως και τον Α/Κ Εγνατίας.