Το «Spider-Man: Brand New Day» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου.

Οι Μarvel και Sony έδωσαν επιτέλους στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day». Από τα πλάνα που κυκλοφόρησαν, μπορούμε να παραδεχτούμε ότι η αναμονή μάλλον άξιζε τον κόπο, καθώς -μεταξύ άλλων- δίνεται μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του Μαρκ Ράφαλο στο MCU.

Το τρέιλερ βασίζεται στα γεγονότα του Spider-Man: No Way Home, που τελείωσε με τον Peter Parker (Τομ Χόλαντ) να διαγράφει τον εαυτό του από τις ζωές και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά, συμπεριλαμβανομένων των MJ (Ζεντάγια) και Ned (Τζέικομπ Μπάταλον). Στο βίντεο τον βλέπουμε να επανενώνεται μαζί τους, ακόμα κι αν αυτοί δεν έχουν ιδέα ποιος είναι.

Ο Peter σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρότερα προβλήματα, καθώς διαπιστώνει μια εκπληκτική φυσική εξέλιξη των δυνάμεων του Spider-Man που απειλεί την ίδια του την ύπαρξη, γεγονός που τον οδηγεί να ζητήσει τη βοήθεια του Bruce Banner (Ράφαλο). Δυστυχώς για τον Peter, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει μια παράξενη νέα σειρά εγκλημάτων που καταλήγει σε μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Στην επερχόμενη ταινία επιστρέφει επίσης το The Punisher του Τζον Μπέρνθαλ και ο Scorpion του Μάικλ Μάντο.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον ενώ το σενάριο οι Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς.

