Οριακή αύξηση κατέγραψε η συνολική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το ύψος των υπό διαχείριση δανείων ανήλθε σε 80,02 δισ. ευρώ, έναντι 79,42 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 0,99%.

Ανοδικά κινήθηκαν τα δάνεια προς επιχειρήσεις, με τη συνολική ονομαστική αξία τους να διαμορφώνεται σε 28,18 δισ. ευρώ από 27,58 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 593 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 28,15 δισ. ευρώ. Από το σύνολο αυτό, 10,14 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, τα δάνεια προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, στα 31 εκατ. ευρώ.

Αύξηση καταγράφηκε και στα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 10,54 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, τα δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα υποχώρησαν κατά 57 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας τα 41,31 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις επιμέρους τάσεις στις βασικές κατηγορίες: τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,79 δισ. ευρώ, ενώ τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας στα 25,18 δισ. ευρώ.