Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επανέφεραν την εθελοντική - και στην περίπτωση της Λετονίας και της Κροατίας την υποχρεωτική - στρατιωτική θητεία.

Πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ μίλησε και για «μερική υποχρεωτική θητεία», σε περίπτωση πολέμου.

Σύμφωνα με το Politico, ο Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Γαλλία θα μπορούσε να επιστρατεύσει νέους με χρήσιμες δεξιότητες, σε περίπτωση πολέμου.

Σε κανονικές συνθήκες, ωστόσο, η Γαλλία θεσπίζει εθελοντική στρατιωτική θητεία που θα ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι.

«Σε περίπτωση σοβαρής κρίσης, το κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να καλέσει όχι μόνο εθελοντές, αλλά και όσους έχουν αναγνωριστεί για τις δεξιότητές τους κατά την ημέρα της κλήτευσης, οπότε η θητεία θα γίνει υποχρεωτική», δήλωσε ο Μακρόν από τη στρατιωτική βάση Varces στις Γαλλικές Άλπεις.

«Ωστόσο, εκτός από αυτή την εξαιρετική περίπτωση, η εθνική θητεία είναι μια υπηρεσία εθελοντών που επιλέγονται για να καλύψουν τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεών μας», πρόσθεσε.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη και το 2028, οπότε η ενίσχυση των υποστελεχωμένων ενόπλων δυνάμεων με εκπαιδευμένο προσωπικό έχει καταστεί βασική προτεραιότητα για πολλούς συμμάχους.

Το νέο εθελοντικό πρόγραμμα της Γαλλίας θα είναι ανοιχτό κυρίως σε άτομα ηλικίας 18 και 19 ετών. Θα επιλέγονται μόνο οι καλύτεροι υποψήφιοι και στόχος είναι να στρατολογηθούν 3.000 άτομα το επόμενο καλοκαίρι, 10.000 το 2030 και 50.000 το 2035.

Το 10μηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου το γαλλικό υπουργείο Άμυνας. Η διαδικασία επιλογής ξεκινά τον προσεχή Ιανουάριο.

Οι εθελοντές θα λάβουν στολή, στρατιωτικό εξοπλισμό και αποζημίωση - αν και ο Μακρόν δεν ανέφερε το ύψος της αμοιβής τους.

Οι εθελοντές θα υπηρετούν μόνο σε γαλλικό έδαφος, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, απαντώντας σε ανησυχίες ότι οι νέοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορεί να σταλούν στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ή στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Politico