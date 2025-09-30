Αλλαγές στο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Είκοσι μισθολογικά κλιμάκια και νέο βαθμολόγιο προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις- ο «Χάρτης μετάβασης στη νέα εποχή»- που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.

«Το νομοθέτημα αυτό θα δοθεί στη διαβούλευση και τίποτα δεν είναι γραμμένο πάνω σε μάρμαρο. Είμαστε απολύτως έτοιμοι να δεχθούμε σε έναν διάλογο τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις και τις βελτιώσεις που μας κάνουν όσοι είχαν την τιμή να ασχοληθούν με το νομοσχέδιο», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας τις αλλαγές για τις ένοπλες δυνάμεις.

Στην παρουσίαση, αναφέρθηκε στο «μεγάλο πρόβλημα» των ενόπλων δυνάμεων, σημειώνοντας τους «πολύ μεγάλους αριθμούς που έχουμε σε συγκεκριμένους βαθμούς και τη δημιουργία μιας ανεστραμμένης πυραμίδας στους υπαξιωματικούς και τους ανθυπασπιστές». Ακόμα, επεσήμανε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στον ρόλο και την ηλικία.

Μετά τη φάση προσαρμογής, 17-18 ετών, θα δημιουργηθεί μία νέα δομή προσωπικού. «Φτιάχνουμε ένα βαθμολόγιο με εννιά διακριτούς βαθμούς. Το βαθμολόγιο ξεχωρίζει από το μισθολόγιο. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα παύει να ισχύει. Ο μισθός δεν ακολουθεί το βαθμό», τόνισε ο Νίκος Δένδιας και υπογράμμισε πως το το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για την αξιολόγηση των στελεχών είναι παρωχημένο και «απέχει πλήρως της σοβαρότητας».

Σε ό,τι αφορά στο μισθολόγιο, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 85 κλιμάκια, με μισθολογική υποβάθμιση των νέων αξιωματικών- υπαξιωματικών και πλήρη απουσία μισθολογικής αναγνώρισης των θέσεων αυξημένης ευθύνης.

Πλέον, θα θεσπιστούν 20 μισθολογικά κλιμάκια, με αποσύνδεση του βαθμού από τον μισθό, δικαιότερη κατανομή επίσης εξοικονόμηση πόρων μέσα από την «Ατζέντα 2030», δήλωσε ο υπουργός και στη συνέχεια ανέφερε παραδείγματα.

«Ένας ανθυπασπιστής με 16 έτη υπηρεσίας στον 17ο χρόνο, σήμερα παίρνει 20.220 ευρώ το χρόνο, με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει 23.431 ευρώ το χρόνο. Και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας σήμερα θα είναι ταγματάρχης, με τον υπάρχοντα μισθό ως ταγματάρχης θα παίρνει 32.628 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ως ανθυπολοχαγός θα παίρνει 39.610 ευρώ. Αυτό σε όλη τη σταδιοδρομία θα του φέρει μια βελτίωση από 505.000 σε 587.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 82.000 ευρώ παραπάνω, ένα ολόκληρο εφάπαξ. Εάν δε, γίνει αξιωματικός με τους τρόπους που προβλέπει το νομοθέτημα, θα φτάσει στα 632.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από 100.000 ευρώ όφελος», ανέφερε και συνέχισε μιλώντας για το επίδομα ευθύνης.

«Ένας ανθυπολοχαγός με τρία χρόνια υπηρεσίας, άγαμος που υπηρετεί στην παραμεθόριο περιοχή θα έχει αύξηση, από 1.197 καθαρά πριν, θα πάει στα 1.586 ευρώ, που είναι η αύξηση 31%», ανέφερε ακόμα ως παράδειγμα.

Για έναν κελευστή που υπηρετεί ως πλήρωμα στον στόλο, η αύξησή του από τα 901 ευρώ καθαρά, πάει στα 1.512 ευρώ καθαρά. Η αύξηση είναι 67%. Στον δίοπο με 7 χρόνια υπηρεσίας, ως πλήρωμα φρεγάτας η αύξηση είναι 51%.

«Παράθυρο» για νέες αυξήσεις

Αυτή είναι η πρώτη φάση των αυξήσεων, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας και υπογράμμισε ότι αυτά τα χρήματα προέκυψαν από τη συγχώνευση στρατοπέδων.

«Ακριβώς στην ίδια λογική, ευελπιστώ στη Γ’ φάση. Και γιατί στη Γ’ φάση; Γιατί στη Β’ φάση χρησιμοποιούμε τα χρήματα που κερδίζουμε για να δοθεί η αύξηση στους απλούς στρατιώτες, τα 50 και 100 ευρώ, στους κληρωτούς. Στη Γ’ φάση η εξοικονόμηση θα οδηγήσει σε Β’ φάση αλλαγής του μισθολογίου, ελπίζω δηλαδή σε περίπου ένα χρόνο, αλλά αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και το καταλαβαίνετε, για να υπάρχει δυνατότητα να ανακοινωθεί νέα αύξηση του μισθού των στελεχών. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι όλα τα στελέχη μας θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις», συμπλήρωσε.

«Και θα ήθελα να πω για την αγωνία, την οποία κατανοώ, των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν στους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχανε εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα ωθήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δε γινόταν η μεταρρύθμιση», επεσήμανε.