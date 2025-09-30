Οι ανακοινώσεις του Νίκου Δένδια για τις αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις.

Τον χάρτη για τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας, με αλλαγές που αφορούν από τη στρατιωτική θητεία και τη στράτευση γυναικών, έως το μισθολόγιο των στελεχών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε την ανάγκη «να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό» και στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόθεση να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο αναφορικά με την εξαγορά της θητείας. Οι αλλαγές προβλέπουν επίσης προαιρετική στράτευση γυναικών και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης για τους στρατιώτες που υπηρετούν στη μεθόριο, η οποία θα φτάσει τα 100 ευρώ τον μήνα. Εξάλλου, οι στρατεύσιμοι θα λαμβάνουν εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως αντι-drone συστήματα και άλλα σύγχρονα μέσα.

Σε ό,τι αφορά στο μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, πλέον αποσυνδέεται από τον βαθμό, ενώ τροποποιείται το σύστημα αξιολόγησης και βαθμολογικής εξέλιξης. Επίσης, προβλέπεται ενίσχυση του στεγαστικού προγράμματος, με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για το προσωπικό.

«Πρόκειται για ένα εκτενές νομοθετικό έργο που περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το αναβαθμισμένο σύστημα σταδιοδρομίας, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τη νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό και τη μέριμνα για αυτό», επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι όλα τα στελέχη θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Οι υπαξιωματικοί αναμένεται να ωφεληθούν τόσο σε μισθολογικό, όσο και σε συνταξιοδοτικό επίπεδο από τις αλλαγές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Νέο βαθμολόγιο - Νέο μισθολόγιο - Νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας.

Νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Νέα θητεία - Νέα εφεδρεία - Εθελοντική στράτευση γυναικών.

Ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και υπηρεσιακά ζητήματα.

Ειδικό μισθολόγιο και κίνητρα ευθύνης

Θεσπίζεται νέο ειδικό μισθολόγιο με 20 κλιμάκια, ενώ τα 85 υφιστάμενα καταργούνται. Κεντρική στόχευση είναι η επιβράβευση της ανάληψης ευθύνης.

Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης: από +156% για Συνταγματάρχες μέχρι +5% για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Νέο επίδομα ευθύνης για στελέχη υπαξιωματικών.

Επίδομα διοίκησης για θέσεις αυξημένης ευθύνης.

Αυξήσεις στις αποδοχές

Προβλέπονται αυξήσεις σε κρίσιμες θέσεις:

+52% για Διοικητή ή Κυβερνήτη Φρεγάτας

+67% για Κελευστή σε πλοίο ΠΝ

+51% για πλήρωμα φρεγάτας

Οι αυξήσεις προέρχονται από εξοικονομήσεις μέσω συγχωνεύσεων στρατοπέδων.

Επόμενες φάσεις

Ο υπουργός προανήγγειλε νέο μισθολόγιο το 2026 με πιθανές περαιτέρω αυξήσεις, εφόσον συνεχιστούν οι εξοικονομήσεις. Οι υπαξιωματικοί αναμένεται να δουν βελτίωση σε μισθούς και συντάξεις σε σύγκριση με το παλιό καθεστώς.

Οικιστικό πρόγραμμα και μέριμνα προσωπικού

Ανακοινώθηκε δεκαετές οικιστικό πρόγραμμα για τα στελέχη, με χρηματοδότηση από εξοπλιστικά κονδύλια. Κάθε μετατιθέμενος θα έχει άμεση στέγαση.

Επιπλέον προβλέπονται:

Δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών

Αναβάθμιση στρατιωτικών θερέτρων

Εκπτωτικά προγράμματα στα στρατιωτικά πρατήρια

Ολιστική στήριξη οικογένειας και καριέρας

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές

Θεσπίζεται Διοίκηση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και δημιουργία λογαριασμού έρευνας στις στρατιωτικές σχολές. Οι Σχολές Υπαξιωματικών μετατρέπονται σε ανώτατες, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Εξέλιξη υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ

Οι υπαξιωματικοί αποκτούν δύο οδούς εξέλιξης προς αξιωματικούς:

Κατατακτήριες στο 2ο έτος

Μετάταξη μετά από 14 έτη εφόσον κατέχουν επιπλέον πτυχίο

Οι ΕΠΟΠ αποκτούν διακριτή σταδιοδρομία με πιο ξεκάθαρους κανόνες και προοπτικές.

Στρατιωτική Θητεία

Η θητεία πρέπει να συνδεθεί με την εφεδρεία, όχι να είναι «αγγαρεία».

Προβλέπονται:

Αυστηροποίηση αναβολών

Νέα οικονομικά κριτήρια (π.χ. όριο στα 1.500€/μήνα)

Κατάργηση αναβολών για υποψήφιους βουλευτές/ευρωβουλευτές

Εκπαίδευση Στρατευσίμων

Εννιάμηνη θητεία για όσους καταταγούν αμέσως μετά το Λύκειο

Εννιάμηνη θητεία για Έβρο, νησιά Α. Αιγαίου και ΕΛΔΥΚ

Νέο σύστημα σίτισης για ποιοτικό φαγητό σε όλες τις μονάδες

Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει:

10 εβδομάδες βασική εκπαίδευση

4 εβδομάδες ειδική εκπαίδευση

12 εβδομάδες εκπαίδευση σε μονάδες ετοιμότητας

Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, όπως τα drones

Ενεργός Εφεδρεία

Δημιουργείται σώμα 150.000 εφέδρων, με εθελοντική ένταξη και επέκταση ηλικιακού ορίου έως τα 65 έτη. Περιλαμβάνονται:

Ενοποίηση εφεδρείας με εθνοφυλακή

Δύο νέες μονάδες καταδρομέων σε Ρεντίνα και Ασπρόπυργο

Πρόσκληση 50.000 εφέδρων ετησίως (για 3 έτη)

Χρηματοδότηση μέσω εξαγοράς θητείας

Στόχος: ένταξη 20 γυναικών στην εφεδρεία ως πιλότος για το 2026

Οι ανακοινώσεις του Νίκου Δένδια

{https://www.youtube.com/watch?v=TACOczl6vYI}