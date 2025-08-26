Αγίου Φανουρίου 2025: Το μυστικό για αφράτη και πεντανόστιμη φανουρόπιτα

Η φανουρόπιτα έχει την τιμητική της παραμονές του Αγίου Φανουρίου, τι πρέπει να προσέξεις στην παρασκευή της για αφράτη ζύμη όπως ορίζει το έθιμο.

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την αυριανή γιορτή του Αγίου Φανουρίου με την φανουρόπιτα παραδοσιακά να έχει την τιμητική της. Σύμφωνα με την παράδοση κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, οι πιστοί τιμούν τον εορτάζοντα Άγιο με φανουρόπιτα, προσφέροντας την στον ναό και στο σπίτι για να «βρει» χαμένα πράγματα ή να φέρει τύχη και ευλογία. Ανήμερα της γιορτής, οι Εκκλησίες γεμίζουν με τη μυρωδιά από τις φανουρόπιτες που φτιάχνουν οι νοικοκυρές.

Φανουρόπιτα: Πώς καθιερώθηκε το έθιμο και ο απαράβατος κανόνας με τα 7 ή 9 υλικά

Η λατρεία του Αγίου Φανουρίου ξεκίνησε από την Ρόδο όπου βρέθηκε η εικόνα του μέσα σε ερείπια γκρεμισμένης εκκλησίας, κατά την επισκευή των τειχών από τους Οθωμανούς. Από τη Ρόδο, η λατρεία του Αγίου πέρασε στα γύρω νησιά και στην Κρήτη και εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη την Ελλάδα.

Όπως εξηγούν κύκλοι της Εκκλησίας, η Φανουρόπιτα φτιάχνεται όχι για τον ίδιο τον Άγιο, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής μητέρα του. Η παράδοση αναφέρει λοιπόν πως η μητέρα του ήταν αμαρτωλή γυναίκα, με απάνθρωπη και σκληρή συμπεριφορά απέναντι στους φτωχούς. Ο Άγιος Φανούριος, παρόλο που έκανε πολλές προσπάθειες να την σώσει από την Κόλαση, δεν τα κατάφερε. Γι’ αυτό παρακάλεσε, να μην φτιάχνουν τίποτα για αυτόν, αλλά για την μνήμη και την ψυχή της μητέρας του λέγοντας και την ευχή «Θεός σχωρεσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Προς τιμήν του λοιπόν, συνηθίζεται οι νοικοκυρές να φτιάχνουν φανουρόπιτες, τις οποίες μοιράζουν στη γειτονιά αφού ευλογηθούν πρώτα από την εκκλησία.

Με το πέρασμα των χρόνων, καθιερώθηκε η αντίληψη ότι ο Άγιος σου φανερώνει ό,τι ζητήσεις. Πολλοί, εξάλλου, συνδέουν αυτή την ιδιότητα του Αγίου Φανουρίου και της πίτας με το όνομα του Αγίου, που προκύπτει από το ρήμα «φαίνω» που σημαίνει αποκαλύπτω. Έτσι, όταν θέλεις να σου φανερώσει κάτι που έχασες ή κάτι που σου λείπει, το ζητάς από τον Άγιο, «τάσσοντας» του πίτα λέγοντας «Άγιε μου Φανούρη, φανέρωσε μου το… και εγώ θα φτιάξω μια πίτα για την ψυχή της μάνας σου», την ευλογείς στην εκκλησία και την μοιράζεις.

Η προσευχή που συνοδεύει τη φανουρόπιτα

«Άγιε μου Φανούριε, φανέρωσέ μου το χαμένο μου αντικείμενο (ή την επιθυμία μου) αν είναι για το καλό της ψυχής μου και της σωτηρίας μου. Μεσίτευσε στον Κύριο να με φωτίσει και να με καθοδηγήσει. Αμήν.»

Πάντα όταν την φτιάχνουν οι νοικοκυρές φροντίζουν να υπάρχει αναμμένο κερί και θυμίαμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι 7 ή 9 παραδοσιακά, καθώς συμβολίζουν τα μυστήρια της εκκλησίας, τις μέρες της δημιουργίας και τα τάγματα των αγγέλων. Όπως συμβαίνει με όλα τα έθιμα, υπάρχουν παραλλαγές για τη φανουρόπιτα σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη, την Κύπρο, τη Σκιάθο, τη Φλώρινα και άλλες περιοχές, η φανουρόπιτα φτιάχνεται για να βρουν οι ανύπαντρες κόρες γαμπρό. Άλλοι πιστεύουν ότι φέρνει καλοτυχία και φωτίζει τον δρόμο της ζωής του καθενός.

Φανουρόπιτα: Η κλασική συνταγή με τα 9 υλικά

Υλικά

1⅓ κούπα ζάχαρη

1 κούπα ηλιέλαιο

1½ κούπα χυμός πορτοκαλιού

1 κουτ. γλυκού κανέλα

ξύσμα από 2 πορτοκάλια

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

3 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κούπα καρύδια, σπασμένα

1 κούπα σταφίδες

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 30 εκ. Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ την κρυσταλλική ζάχαρη, το σπορέλαιο, τον χυμό και το ξύσμα. Ομογενοποιούμε ανακατεύοντας καλά με μια κουτάλα. Ενσωματώνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ. Δεν ρίχνουµε µεµιάς όλο το αλεύρι, γιατί µπορεί να χρειαστεί λιγότερο. Ανακατεύουμε απαλά και το ενσωματώνουμε. Στο τέλος προσθέτουμε τις σταφίδες και τα καρύδια. Αν η ζύµη βγει σκληρή, µπορούµε να ρίξουµε λίγο περισσότερο χυµό. Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 50 λεπτά. Αν θέλουμε, αφού κρυώσει, πασπαλίζουμε τη φανουρόπιτα με ζάχαρη άχνη και σχηματίζουμε στη μέση ένα σταυρό.

Τα μυστικά για αφράτο αποτέλεσμα

Τα υγρά υλικά χτυπιούνται καλά πριν προστεθούν τα στερεά για να διατηρηθεί ο αέρας στο μείγμα. Ο φούρνος πρέπει να είναι προθερμασμένος στους 180°C και η πίτα να ψηθεί μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα. Κανέλα, γαρύφαλλο ή βανίλια προσθέτουν άρωμα και γεύση, κάνοντας τη φανουρόπιτα ακόμη πιο δελεαστική.

Αν πάλι ακολουθείτε τη δική σας συνταγή που είναι εμπλουτισμένη με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα τότε πρέπει να δώσετε προσοχή στην ενσωμάτωση των υλικών αυτών. Ειδικότερα, πολλές συνταγές προσθέτουν σταφίδες και καρύδια στο τέλος, αλλά αν τα ρίξετε απευθείας στο μείγμα, τείνουν να πέφτουν στον πάτο κατά το ψήσιμο, δίνοντας ένα μη ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Το κόλπο είναι το αλεύρωμα. Βρέξτε ελαφρά τα αποξηραμένα φρούτα ή τους ξηρούς καρπούς με κάποιο υγρό των υλικών, π.χ. χυμό πορτοκαλιού και αλευρώστε τα ελαφρά. Ρίξτε τα στο μείγμα και ανακατέψτε απαλά.Με αυτόν τον τρόπο, οι σταφίδες και τα καρύδια θα παραμείνουν διάσπαρτα σε όλη τη ζύμη, προσφέροντας ομοιόμορφη υφή και γεύση στην αφράτη φανουρόπιτα σας. Με αυτά τα απλά βήματα, η φανουρόπιτα θα βγει αφράτη, αρωματική και λαχταριστή, έτοιμη να ευλογήσει το σπίτι σας και να γίνει η αγαπημένη λιχουδιά της γιορτής.