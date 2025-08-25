Games
Φανουρόπιτα: Η κλασική συνταγή για εγγυημένη επιτυχία

Φανουρόπιτα: Η κλασική συνταγή για εγγυημένη επιτυχία
Στις 27 Αυγούστου τιμάται ο Άγιος Φανούριος, δημιουργήστε την πιο κλασική συνταγή για φανουρόπιτα για να εκπληρώσετε το έθιμο.

Η μνήμη του Αγίου Φανουρίου, τιμάται από την εκκλησία κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, με χιλιάδες πιστούς να εκπληρώνουν κάποιο τάμα τους, δημιουργώντας μια απλή συνταγή Φανουρόπιτας για να του την προσφέρουν. Το έθιμο μάλιστα, θέλει η πίτα να διαβάζεται και να μοιράζεται σε γείτονες και φίλους ενώ ο παρασκευαστής, δεν πρέπει να την τρώει μόνος του.

Ο Άγιος Φανούριος λοιπό, πρόκειται για έναν νεαρό μάρτυρα, ο οποίος έγινε γνωστός από μια θαυματουργική αποκάλυψη της εικόνας του στη Ρόδο τον 14ο αιώνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα του Αγίου, βρέθηκε θαμμένη σε ερείπια παλαιού ναού και απεικόνιζε τον ίδιο να βασανίζεται για την πίστη του σε 12 σκηνές μαρτυρίου.

Θεωρείται προστάτης όσων αναζητούν κάτι, πνευματικό ή υλικό και το έθιμο της Φανουρόπιτας συνδέεται με το τάμα προς το όνομα του Αγίου.

Η κλασική συνταγή της Φανουρόπιτας

Κατά την παράδοση λοιπόν, η πίτα πρέπει να δίδεται σε φτωχούς, συγγενείς και φίλους. Η συνταγή είναι απλή και θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά, ένα μπολ και ένα ταψί, σύμφωνα με την σελίδα: «Μύλοι Αγίου Γεωργίου», στο alevri.com.

Υλικά

250 γρ Φαρίν απ

150 γρ χυμό πορτοκάλι

70 γρ νερό

80 γρ ηλιέλαιο

150 γρ ζάχαρη

1 κ.γ μαγειρική σόδα

½ κ. γ κανέλα

3 κ. σ σουσάμι και

Ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Βάζετε την μαγειρική σόδα μέσα στο χυμό πορτοκάλι για να δράση και στην συνέχεια σε ένα βαθύ μπολ προσθέτετε όλα τα υγρά υλικά. Στην συνέχεια ακολουθούν η ζάχαρη, το γαρύφαλλο, η κανέλα και ο χυμός με την μαγειρική σόδα.

Σταδιακά ρίχνετε το αλεύρι ενώ παράλληλα ανακατεύετε με ένα σύρμα. Αφού ομογενοποιηθούν προσθέτετε τις σταφίδες και συνεχίζετε το ανακάτεμα.

Σε ένα ταψί ρίχνετε λίγο ελαιόλαδο και το αλείφετε για να μην «κολλήσει» η πίτα, προσθέτετε το μείγμα και το απλώνετε ομοιόμορφα.

Σε προθερμασμένο φούρνο, αφήνετε την πίτα να ψηθεί για περίπου 40 λεπτά στους 180°C.

Αφού κρυώσει, πασπαλίζετε με άχνη ζάχαρη.

