Κολοκυθάκια τηγανητά: Η light εκδοχή του αγαπημένου καλοκαιρινού πιάτου

Mια πιο ανάλαφρη και σύγχρονη εκδοχή του αγαπημένου ελληνικού πιάτου, ιδανική για όσους θέλουν κάτι γευστικό αλλά όχι τηγανητό.

Όλοι αγαπάμε τα τηγανητά κολοκυθάκια, κι ας μην μας κάνουν... πολύ καλό.

Η συνταγή που σας παρουσιάζουμε χρησιμοποιεί ελάχιστο ελαιόλαδο και δεν απαιτεί βαθύ τηγάνισμα, άρα αποφεύγεται η υπερβολική απορρόφηση λίπους. Δεν περιλαμβάνει κουρκούτι ή αλεύρι, κάτι που μειώνει τους υδατάνθρακες και τις θερμίδες, ενώ χρησιμοποιεί φρέσκα υλικά, που της προσθέτουν γεύση και υφή χωρίς να βαραίνουν το πιάτο.

Η συνταγή του Pierre Franey είναι ελαφριά και νόστιμη. Χρειάζεται μόνο 15 λεπτά και συνοδεύει εξαιρετικά μοσχάρι, κοτόπουλο αλλά και θαλασσινά. Το τρίμμα φρυγανιάς που προστίθεται στο τέλος προσφέρει εξαιρετική υφή!

Υλικά

Μερίδες: 4

680 γρ. μικρά κολοκυθάκια

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι κατά προτίμηση

2 κουταλιές της σούπας τρίμμα φρυγανιάς

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια (shallots)

4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός

Εκτέλεση

Βήμα 1

Ξεπλύνετε τα κολοκυθάκια και σκουπίστε τα. Κόψτε τις άκρες, αλλά μην τα ξεφλουδίσετε. Κόψτε τα σε φέτες πάχους 3 χιλιοστών.

Βήμα 2

Ζεστάνετε το λάδι σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και όταν κάψει, προσθέστε τα κολοκυθάκια. Σοτάρετε σε δυνατή φωτιά, ανακινώντας το τηγάνι και ανακατεύοντας απαλά. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι και μαγειρέψτε συνολικά για 5 λεπτά.

Βήμα 3

Προσθέστε το τρίμμα και το βούτυρο στο τηγάνι. Όταν το τρίμμα αρχίσει να ροδίζει, προσθέστε τα κρεμμυδάκια και μαγειρέψτε για άλλο ένα λεπτό, ανακατεύοντας. Σερβίρετε τα κολοκυθάκια πασπαλισμένα με μαϊντανό.