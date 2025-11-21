Το ιδαίτερο έθιμο της ημέρας, η «παραλλαγή» στη νηστεία και ο συμβολισμός της 21ης Νοεμβρίου.

Σήμερα 21 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου, που αναφέρονται για πρώτη φορά στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα απόκρυφο κείμενο του τέλους του Β΄ αιώνα.

Σύμφωνα με αυτό, οι μετέπειτα γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα, ήταν βαθιά στενοχωρημένοι από το ότι δεν είχαν παιδιά. Για τον λόγο αυτό, προσευχονταν και είχαν συμφωνήσει να αφιερώσουν το τέκνο τους στον Θεό.

Η διήγηση στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αναφέρει ότι, σε ευχαριστία για τη γέννηση της κόρης τους Μαρίας, ο Ιωακείμ και η Άννα απεφάσισαν να την αφιερώσουν στον Θεό και την πήγαν ως νήπιο στον Ναό της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την Παράδοση, η Παναγία έμεινε στο ναό μεγάλο χρονικό διάστημα για προστασία και ανατροφή, αφού λίγο μετά την αφιέρωσή της οι γονείς της πέθαναν.

Η θεομητορική γιορτή εντάσσεται στα προεόρτια των Χριστουγέννων, αλλά και έναν σταθμό για τον παραδοσιακό ετήσιο αγροτικό κύκλο.

Η γιορτή αυτή συνδέεται άμεσα με τον Νοέμβρη - τον Σπορέα, τον μήνα που οι γεωργοί βρίσκονται στο μέσο της σποράς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο λαός αποκαλεί την Παναγία της ημέρας αυτής Μεσοσπορίτισσα, Αρχισπορίτισσα ή Πολυσπορίτισσα, αφού οι παραδόσεις της σχετίζονται με την ευφορία της γης και την καλή σοδειά.

Mε αρκετές παραλλαγές σε ολόκληρη την χώρα φτιάχνονται στη γιορτή της Παναγίας της Πολυσπορίτισσας ή Μεσοσπορίτισσας, τα πολυσπόρια.

Πρόκειται για ένα έθιμο όπου τα αγροτικά νοικοκυριά κάνουν μια προσφορά στη γη, ακριβώς αυτή την εποχή που είναι ταυτισμένη με τη σπορά, και είναι η συνέχεια αρχαιότατου εθίμου που ονομαζόταν πανσπερπία, δηλαδή όλοι οι σπόροι, μ’ άλλα λόγια πολυσπόρια.

Τα πολυσπόρια είναι βρασμένα δημητριακά ανακατεμένα με όσπρια, μία πανσπερμία από σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, κουκιά, ρεβίθια, φασόλια και φακές.

Την παραμονή της γιορτής τα πήγαιναν στην εκκλησία για να ευλογηθούν. Μετά την ευλογία της Παναγίας ένα μικρό μέρος από τα όσπρια αυτά βράζονταν όλα μαζί στην κατσαρόλα και αποτελούσαν το φαγητό εκείνης την ημέρας, ενώ την υπόλοιπη ποσότητα την έσπερναν στα χωράφια τους.

Επειδή η ημερομηνία της 21 Νοεμβρίου βρίσκεται μέσα στη Νηστεία των Χριστουγέννων («Σαρανταρά»), κατά την ημέρα αυτή οι κανόνες της νηστείας ελαφραίνουν κάπως και επιτρέπεται και η κατανάλωση ψαριού, κρασιού και λαδιού.