Η ιστορική συνάντηση Πατριάρχη και Πάπα στη Νίκαια της Βιθυνίας επισφραγίστηκε με την κοινή προσευχή.

Με την ιστορική και υψηλού συμβολισμού επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Βιθυνίας, τιμάται η επέτειος των 1.700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, όπου το 325 μ.Χ. διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, το «Πιστεύω».

Η συνάντηση υπογραμμίζει την ενότητα και τον διάλογο μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με ισχυρό πνευματικό και ιστορικό συμβολισμό. Νωρίτερα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ συμμετείχαν σε μια ιστορική κοινή προσευχή.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας την ενότητα της χριστιανικής πίστης μέσα από την ιστορική μνήμη και την πνευματική συνάντηση των δύο προκαθημένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekdfw2t16dd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υψηλοί συμβολισμοί Σάββατο και Κυριακή στο Φανάρι

Το Σάββατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, θα ακολουθήσει δοξολογία και η υπογραφή της κοινής δήλωσης των δύο Προκαθήμενων. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή στο Πατριαρχείο, με την παρουσία του Πάπα Λέοντος στη Θεία Λειτουργία, με την αφορμή της χρονικής εορτής του Πατριαρχείου, ανήμερα του Αποστόλου Ανδρέα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deke5i8azykp?integrationId=40599y14juihe6ly}