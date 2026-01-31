Τα κέρδη, οι ζωές και οι ...«τυμβωρύχοι» που ανακάλυψε η κυβέρνηση!

Ας πούμε κάποιες αλήθειες για τα όσα συνέβησαν στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για να μειωθεί επιτέλους το κόστος των ανθρώπινων ζωών στους χώρους δουλειάς -γιατί το να μην υπάρξουν απώλειες δυστυχώς δεν το βλέπουμε.

-Στόχος μιας επιχείρησης είναι τα υπερκέρδη. Το εργοστάσιο «Βιολάντα» δεν μπορούσε να ήταν η εξαίρεση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2024 σημείωσε αύξηση 16% στον κύκλο εργασιών του, αυξάνοντας μεταξύ άλλων σε 6.500 τα σημεία πώλησης των προϊόντων του σε όλο τον κόσμο. Τα δε κέρδη του σημείωσαν αύξηση κατά 52% το 2024 σε σχέση με το 2023. Από 2,1 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα 3,3 εκατ. ευρώ.

-Τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, από μεγάλη πλειοψηφία εργοδοτών αντιμετωπίζονται ως «περιττά έξοδα». Το «πρότυπο επιτυχίας» και το «επιχειρησιακό θαύμα με τον ευαίσθητο επιχειρηματία» στα Τρίκαλα απέδειξε για μια ακόμα φορά του λόγου το αληθές. Όπως και το πόσο ενοχλούν τα συνδικάτα στους χώρους δουλειάς (αν δεν είναι «της εργοδοσίας») όπως φαίνεται και από τις αντιδράσεις της εργοδοσίας στο «Βιολάντα» που όχι απλώς δεν επέτρεπε στο Εργατικό Κέντρο να περάσει την πόρτα του εργοστασίου αλλά και φώναζε την ...αστυνομία κάθε φορά που το εργατικό κέντρο επιχειρούσε να στήσει κάλπες για την ίδρυση σωματείου.

-Εν αντιθέσει με τις άριστες σχέσεις που ανέπτυσσε με μέρος του πολιτικού κόσμου, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, με το οποίο η εργοδοσία είχε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς. Μέρος δε της τοπικής αυτοδιοίκησης την επομένη της τραγωδίας θρηνούσε για τον «δυστυχή εργοδότη που υπήρξε πρότυπο επιχειρηματία και έδινε φαΐ στην περιοχή», αγνοώντας ότι υπήρχαν πέντε αγνοούμενες εργάτριες, οι οποίες λίγο αργότερα βρέθηκαν απανθρακωμένες»! Ή μήπως δεν είναι έτσι;

-Η κυβέρνηση αντί να παραδεχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στους χώρους εργασίας και τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς επιστράτευσε τα succses story (σενάρια επιτυχίας). «Είμαστε τρίτοι καλύτεροι στην Ευρώπη στον τομέα των εργατικών ατυχημάτων» ήταν το μότο μιας θλιβερής εκστρατείας, που έδειξε πως καμία διάθεση δεν υπάρχει για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Ακόμα και το γεγονός ότι η Επιθεώρηση Εργασίας έχει 4 μόνο εργαζόμενους για να ελέγχει τους χώρους δουλειάς σε ολόκληρο το νομό εμφανίστηκε ως «επιτυχία».

-Έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει ως «τυμβωρύχους» όποιους αναδεικνύουν το μείζον πρόβλημα των νεκρών και των τραυματιών στους χώρους δουλειάς, μη δείχνοντας διατεθειμένη να παρέμβει για να εξασφαλιστεί μια στοιχειώδη ασφάλεια για τους ανθρώπους του μεροκάματου.

Αυτή είναι η αλήθεια- ή, τουλάχιστον, ένα μεγάλο μέρος της...