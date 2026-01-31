Με βάση την τρέχουσα εμπειρία από την τραγωδία στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», η απάντηση είναι εύκολη.

Εάν δηλαδή δεν είχε εκδιωχθεί το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που κατέφθασε εγκαίρως στο τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη;

Με βάση την τρέχουσα εμπειρία από την τραγωδία στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», η απάντηση είναι εύκολη. Τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.

Στη «Βιολάντα»

Από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη και τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργάτριες και τον τραυματισμό, (σωματικό και ψυχικό) άλλων 6, την προκαταρκτική εξέταση ανέλαβε η Πυροσβεστική. Και τη διατήρησε. Από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού μετέβη στο εργοστάσιο, περιέφραξε τον χώρο και απαγόρευσε την είσοδο. Τρεις μέρες μετά, προχώρησε σε ανακοινώσεις για το αίτιο της έκρηξης. Δεν ήταν άλλο από τη διαρροή αερίου, η οποία προσδιορίστηκε ότι είχε σημειωθεί 4 - 5 μήνες πριν την δολοφονική έκρηξη.

Βέβαια η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη σύνταξη και του τελικού πορίσματος. Ωστόσο, ο χώρος του εργοστασίου εξακολουθεί να είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος με τους πυροσβέστες να αναζητούν την αιτία της διαρροής. Θα προχωρήσουν σε αποκάλυψη και εξέταση των σωλήνων, ενώ παράλληλα "ξεσκονίζουν" άδειες λειτουργίας και όλα τα έγγραφα που αφορούν στην λειτουργία της επιχείρησης. Η ΔΑΕΕ εν ολίγοις κινείται μεθοδικά, προσεκτικά και δίνοντας σημασία στην κάθε λεπτομέρεια.

Στα Τέμπη

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 δύο τρένα κινούνταν επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή. Συγκρούστηκαν, ακολούθησε έκρηξη και τεράστια πυρόσφαιρα και όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων νέα παιδιά, από 15 έως 25 ετών. Την προκαταρκτική εξέταση ανέλαβε τις πρώτες ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξαιτίας της έκρηξης και της πυρόσφαιρας. Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος λίγες ώρες μετά. Όμως αξιωματούχοι τους ζήτησαν να φύγουν.

Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία. Η προκαταρκτική εξέταση πέρασε στην Τροχαία, η έκρηξη και η πυρόσφαιρα δεν περιλαμβάνονται ούτε ως λέξεις στη δικογραφία των 60.000 σελίδων, στον τόπο του δυστυχήματος λίγες ώρες μετά μπήκαν φορτηγά και μετέφεραν χώματα μαζί με μέλη ανθρώπων σε γειτονικό ιδιωτικό οικόπεδο, μπήκαν γερανοί, μπήκαν δημοσιογράφοι για «ζωντανές» συνδέσεις μέσα από τα βαγόνια, μπήκαν υπουργοί, ο πρωθυπουργός, η πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να πετάξει λουλούδια μέσα στα μοιραία βαγόνια...