Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας θα πραγματοποιήσει σήμερα Τετάρτη έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει τις διαταραχές που προκαλεί στη ναυτιλία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την τύχη χιλιάδων ακινητοποιημένων πλοίων και εγκλωβισμένων ναυτικών.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ - υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας - αναμένεται να εξετάσει την υιοθέτηση ψηφισμάτων κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στα κεντρικά του γραφεία στο Λονδίνο.

Το 40μελές συμβούλιο του IMO θα ψηφίσει για διάφορα προτεινόμενα ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός για τη «δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου ώστε να επιτραπεί η ασφαλής εκκένωση ναυτικών και πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο».

Ωστόσο, ακόμη και αν εγκριθούν, τα ψηφίσματα δεν είναι δεσμευτικά.

Η συνάντηση - ανοιχτή και στα 176 κράτη-μέλη καθώς και σε δεκάδες ΜΚΟ και φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας - πραγματοποιείται ενώ τα αντίποινα του Ιράν στις ισραηλινές-αμερικανικές επιθέσεις έχουν παραλύσει την εμπορική ναυτιλία μέσα ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές.

Επίσης, παραμένουν εγκλωβισμένοι περίπου 20.000 ναυτικοί σε 3.200 πλοία δυτικά των Στενών, σύμφωνα με τον IMO.

Τουλάχιστον 21 πλοία έχουν γίνει στόψος ή έχουν αναφέρει επιθέσεις από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε δεδομένα του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), του IMO και των αρχών του Ιράκ και του Ιράν.

Έγγραφο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς τον IMO πριν από τη συνάντηση αναφέρει ότι «περισσότερα από 18 εμπορικά πλοία διαφόρων εθνικοτήτων έχουν δεχθεί πλήγματα από βλήματα, πυραύλους, drones και θαλάσσιες νάρκες».

«Τουλάχιστον οκτώ ναυτικοί έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ενώ τέσσερις εξακολουθούν να αγνοούνται», τονίζεται στο έγγραφο.

«Αδικαιολόγητες» επιθέσεις

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών του Κόλπου, κάλεσαν το συμβούλιο του IMO να υιοθετήσει διακήρυξη που να «καταδικάζει έντονα τις κατάφωρες επιθέσεις» του Ιράν κατά των γειτόνων του.

Επισημαίνοντας ότι το Ιράν «έχει απειλήσει και επιτεθεί σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς, καθώς και σε ναυτιλιακές υποδομές», ανέφεραν ότι οι επιθέσεις είναι «αδικαιολόγητες και πρέπει να σταματήσουν».

Ζήτησαν επίσης παρόμοια καταδίκη του «υποτιθέμενου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ» από την Τεχεράνη.

Σε έγγραφό του το Ιράν - μέλος του IMO αλλά δεν συμμετέχει στο συμβούλιο - απέδωσε την «τρέχουσα επιδείνωση του περιβάλλοντος θαλάσσιας ασφάλειας» στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Οι αρνητικές θαλάσσιες επιπτώσεις που επηρεάζουν επί του παρόντος τη ναυτιλία και τους ναυτικούς είναι άμεση και αναπόφευκτη συνέπεια αυτών των παράνομων ενεργειών και δεν μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα από τη βασική αιτία», αναφέρει το έγγραφο.

Παράλληλα, η Ιαπωνία, ο Παναμάς, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν τον IMO να συμβάλει στη «δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την ασφαλή εκκένωση ναυτικών και πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο».

Αυτό θα «διευκολύνει την ασφαλή απομάκρυνση εμπορικών πλοίων από περιοχές υψηλού κινδύνου προς ασφαλές σημείο, αποφεύγοντας στρατιωτικές επιθέσεις και προστατεύοντας τον θαλάσσιο χώρο».

Εν τω μεταξύ, φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας ζήτησαν μια «συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια», τονίζοντας παράλληλα ότι «πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευημερία των ναυτικών».

Με πληροφορίες από AFP