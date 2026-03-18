Έληξε η προθεσμία δήλωσης μαρτύρων για την υποστήριξη κατηγορίας, με νέες προσθήκες που αυξάνουν περαιτέρω τη λίστα ενόψει της δίκης.

Την Τρίτη (17/3) το βράδυ εξέπνευσε η προθεσμία γνωστοποίησης μαρτύρων από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας (5 ημέρες πριν την έναρξη της δίκης σύμφωνα με τον ΚΠΔ) με 11 νέους μάρτυρες να προστίθενται στην αρχική λίστα του εφέτη ανακριτή από όλους όσοι είχαν καταθέσει κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης αλλά και από τους συγγενείς ή επιζώντες που δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας και αυτομάτως καλούνται να καταθέσουν.

Οι νέοι μάρτυρες προέκυψαν από τέσσερις διαφορετικές γνωστοποιήσεις. Η πρώτη προέρχεται από 8 δικηγορικά γραφεία, που εκπροσωπούν 13 θύματα και πολλούς επιζώντες και τραυματίες και ορίζει ως μάρτυρες τους: Κώστα Λακαφώση, Μηχανολόγo-Αεροναυπηγό Μηχανικό, Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Καθηγητή Σχολής Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, Μάγδα Γεροντίδου, επιθεωρήτρια ΕΑΔ και Γεώργιο Καραγιαννίδη, Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.

Η δεύτερη γνωστοποίηση, προέρχεται από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί έναν εκ των μηχανοδηγών της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ορίζει ως μάρτυρες τον Παναγιώτη Μαδιά, Μηχανολόγο Μηχανικό και τον Στέφανο Καποδίστρια, Μηχανικό Η/Υ, ενώ η τρίτη γνωστοποίηση, προερχόμενη από δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί οικογένεια θύματος από τη Θεσσαλονίκη, ορίζει ως μάρτυρες τους Νίκο Τσακλίδη, εργαζόμενο της Hellenic Train, Ηλία Τρεβλό, συνταξιούχο πρώην εργαζόμενο της Hellenic Train, Άρη Σταμάτη, πρώην μηχανοδηγό της Hellenic Train, καθώς και τους Νίκο Καραθανασόπουλο και Χρήστο Κατσώτη, βουλευτές ΚΚΕ.

Η τέταρτη γνωστοποίηση, από δικηγορικό γραφείο της Αθήνας που εκπροσωπεί οικογένεια θύματος από τη Θεσσαλονίκη, ορίζει και πάλι τους Αθ.Κωνσταντόπουλο, Μάγδα Γεροντίδου και Γ. Καραγιαννίδη, ενώ προσθέτει και τον Νίκο Κάρναβο, Χημικό Μηχανικό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νέων μαρτύρων στους 12.

Αυτοί όλοι έρχονται να προστεθούν στην ήδη πολύ μεγάλη αρχική λίστα με τους 352 μάρτυρες, από τους οποίους οι 230 είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ οι 122 είναι όλοι αυτοί που είχαν ήδη καταθέσει κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης και άρα καλούνται αυτομάτως και στην ακροαματική διαδικασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ΚΠΔ, η πλευρά της υπεράσπισης δεν έχει την ίδια υποχρέωση της γνωστοποίησης μαρτύρων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, συνεπώς η λίστα των μαρτύρων αναμένεται να μεγαλώσει κι άλλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.